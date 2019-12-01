Экономика
РБКНабиуллина объяснила укрепление рубля
Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала. «Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», — цитирует главу ЦБ агентство «РИА Новости».
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Общество
Жителя Урала оштрафовали по делу о неуважении к власти из‑за комментария про Путина в батискафе
Артемовский городской суд Свердловской области 4 октября оштрафовал Александра Скутина на 30 тысяч рублей по делу о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за комментария про погружение президента Владимира Путина в батискафе на дно Финского залива, говорится в постановлении.
Происшествия
Ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева
Неизвестные открыли огонь по автомобилю в центре Киева, в результате скончался ребенок. Об этом сообщает издание "Информатор".
Футбол
Автогол Кутепова вывел «Зенит» вперед в матче со «Спартаком»
Автогол защитника столичного «Спартака» Ильи Кутепова вывел «Зенит» вперед в центральном матче 18-го тура РПЛ.
Политика
Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины
Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы Перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
Происшествия
В Новом Орлеане произошла стрельба
Не менее 10 человек получили ранения в воскресенье после того, как неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане, сообщает телекомпания NBC.
Политика
В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Политика
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Общество
Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России.
Биатлон
Вирер выиграла спринт в Эстерсунде, Миронова стала 15-й
Хоккей
«Автомобилист» в гостях обыграл «Локомотив»
«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Локомотив» со счетом 1:0. Гол забил Брукс Мэйсек.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Культура
Участница шоу «План Б» Маргарита Гаврилова: «Выбор Тимура может быть абсолютно непредсказуемым»
Транспорт
На МЦД-1 запустят удлиненные поезда
Футбол
У экс-футболиста «Арсенала» Беника Афобе умерла двухлетняя дочь
В семье бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Беника Афобе произошла трагедия: скончалась его двухлетняя дочь.
Футбол
Павлюченко дебютировал за любительскую команду ЦДКА
Происшествия
При крушении самолета в США погибли девять человек
В американском штате Южная Дакота в результате крушения легкомоторного самолета погибли девять человек.
Общество
Отель Софии Ротару в Крыму закрыли
Отель под названием Villa Sofia, принадлежащий певице, временно приостановил работу до 1 мая, якобы чтобы провести полную реконструкция и ремонт здания гостиницы внутри и снаружи.
Футбол
Автогол Кутепова вывел «Зенит» вперед в матче со «Спартаком»
Автогол защитника столичного «Спартака» Ильи Кутепова вывел «Зенит» вперед в центральном матче 18-го тура РПЛ.
Происшествия
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
Футбол
Оздоев удалён в матче РПЛ со «Спартаком»
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев был удалён в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина допустила истерику на глазах у дочери Маруси
Кто активно следит за жизнью Ксении Бородиной, тот знает, что ее старшая дочь Маруся занимается художественной гимнастикой.
Наука
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Экономика
Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара
Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».