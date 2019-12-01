Экономика

РБКРБКНабиуллина объяснила укрепление рубля

Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала. «Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», — цитирует главу ЦБ агентство «РИА Новости».
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Набиуллина назвала причину укрепления рубля

Коммерсантъ12:10

Набиуллина объяснила укрепление рубля притоком капитала в Россию

RT на русском11:46

Набиуллина объяснила укрепление рубля

Газета.Ru10:59

Набиуллина объяснила укрепление рубля

Телеканал 360°11:32

Набиуллина объяснила укрепление рубля

РБК10:57

Набиуллина назвала причину укрепления рубля

Вести.Ru10:35

Набиуллина объяснила, почему укрепился рубль

РИА Новости10:26
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