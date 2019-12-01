Основная причина укрепления рубля в этом году - приток капитала в страны с формирующимися рынками, к числу которых относится и Россия, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия-1". С начала года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках.

с чего всё началось

Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала. «Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», — цитирует главу ЦБ агентство «РИА Новости».

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