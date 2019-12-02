Экономика

RT на русскомRT на русскомНабиуллина объяснила укрепление рубля притоком капитала в Россию

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что укрепление рубля, которое наблюдается в 2019 году, несмотря на международные санкции, происходит за счёт притока капитала в Россию.
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Центробанк ожидает низкую рецессию мировой экономики в 2020 году

News.ru02:53

Набиуллина назвала главную причину укрепления рубля

Российская газетавчера в 22:47

Набиуллина назвала причину укрепления рубля

Вести.Ruвчера в 10:35

Набиуллина объяснила причину укрепления рубля

ТАССвчера в 13:31

Набиуллина назвала причины укрепления рубля

РБКвчера в 10:57

Набиуллина рассказала, почему рубль укрепляется

РЕН ТВвчера в 20:15

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

РИА Новостивчера в 10:26
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Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК вчера в 13:15
Гаджеты

Производство iPhone SE2 запустят в декабре

В сети неоднократно появлялись слухи относительно потенциально популярного смартфона – iPhone SE 2. На этот раз инсайдер из Поднебесной поделился своей информацией относительно этого девайса.
The GEEK 30 ноября в 07:38
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Музыка

Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»

REGNUM 30 ноября в 11:24
Общество

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.
РБК 00:00
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус 30 ноября в 08:37
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:04
Происшествия

Трое подростков утонули в Брянской области

Тела троих детей подняли вечером 1 декабря из реки Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
REGNUM 01:15
Происшествия

Прокурор заявила в суде о несостоятельности жалобы Голунова

Прокурор в Мосгорсуде заявила, что жалоба журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия является несостоятельной, информирует РИА Новости.
RT на русском 02:45
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Общество

Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».
Коммерсантъ вчера в 17:35
Политика

Захарова прокомментировала готовность Украины принять «пару областей»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева принять пару российских областей.
РИА Новости 02:55
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Украинский военный эксперт Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским артиллерийским катером типа «Гюрза-М».
News.ru вчера в 00:39
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

РИА Новости вчера в 05:56
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой

Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
WomanHit.ru 30 ноября в 12:11
Политика

Трампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»

Президент США Дональд Трамп разозлился из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО».
Известия 02:21
Общество

Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат

В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
Известия вчера в 18:41
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
SpeedMe 29 ноября в 03:38
Транспорт

На МЦД-2 второй раз за утро произошел сбой в движении поездов

РБК 01:16
Общество

СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО

Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
РБК 01:00
Происшествия

На выплаты пострадавшим в аварии в Забайкалье потратят 25 млн рублей

Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил полпредству взять на контроль ход расследования причин происшествия и оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.
EastRussia 01:40
Транспорт

РЖД начнут продавать билеты на автобусы и самолеты в 2020 году

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют в 2020 году начать продавать билеты на самолеты, автобусы и водный транспорт.
РБК вчера в 17:47
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Общество

В Крыму закрылась гостиница Софии Ротару

В Ялте гостиница «Вилла София», принадлежащая певице Софии Ротару, закрылась на ремонт и реконструкцию.
News.ru 30 ноября в 06:52
Космос

Обнаружены 19 галактик без темной материи

Китайские ученые нашли в близлежащих окрестностях Млечного Пути 19 карликовых галактик, внутри которых темная материя или полностью отсутствует, или существует в «невидимых» для телескопов количествах.
Область 45 вчера в 03:34
Кино

Появились новые кадры со съемочной площадки «Аватара 2»

Премьера фильма назначена на 17 декабря 2021 года. Создатели второй части "Аватара" опубликовали в сети новые кадры со съемочной площадки.
Piter.tv 01:27
Общество

В Москве закрылся киноцентр «Соловей»

Киноцентр "Соловей" на Дружинниковской улице закрылся для зрителей.
ТАСС вчера в 17:04
Происшествия

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Газета.Ru вчера в 11:37
Наука

Злокачественным метастазам помогают «плацентарные» гены

Наука и жизнь вчера в 23:11
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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