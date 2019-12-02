Экономика
RT на русскомНабиуллина объяснила укрепление рубля притоком капитала в Россию
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что укрепление рубля, которое наблюдается в 2019 году, несмотря на международные санкции, происходит за счёт притока капитала в Россию.
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Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Гаджеты
Производство iPhone SE2 запустят в декабре
В сети неоднократно появлялись слухи относительно потенциально популярного смартфона – iPhone SE 2. На этот раз инсайдер из Поднебесной поделился своей информацией относительно этого девайса.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Музыка
Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»
Общество
ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Экономика
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Происшествия
Трое подростков утонули в Брянской области
Тела троих детей подняли вечером 1 декабря из реки Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Происшествия
Прокурор заявила в суде о несостоятельности жалобы Голунова
Прокурор в Мосгорсуде заявила, что жалоба журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия является несостоятельной, информирует РИА Новости.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Общество
Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».
Политика
Захарова прокомментировала готовность Украины принять «пару областей»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева принять пару российских областей.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Украинский военный эксперт Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским артиллерийским катером типа «Гюрза-М».
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой
Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
Политика
Трампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»
Президент США Дональд Трамп разозлился из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО».
Общество
Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат
В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
Общество
СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО
Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.
Происшествия
На выплаты пострадавшим в аварии в Забайкалье потратят 25 млн рублей
Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил полпредству взять на контроль ход расследования причин происшествия и оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.
Транспорт
РЖД начнут продавать билеты на автобусы и самолеты в 2020 году
«Российские железные дороги» (РЖД) планируют в 2020 году начать продавать билеты на самолеты, автобусы и водный транспорт.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Общество
В Крыму закрылась гостиница Софии Ротару
В Ялте гостиница «Вилла София», принадлежащая певице Софии Ротару, закрылась на ремонт и реконструкцию.
Космос
Обнаружены 19 галактик без темной материи
Китайские ученые нашли в близлежащих окрестностях Млечного Пути 19 карликовых галактик, внутри которых темная материя или полностью отсутствует, или существует в «невидимых» для телескопов количествах.
Кино
Появились новые кадры со съемочной площадки «Аватара 2»
Премьера фильма назначена на 17 декабря 2021 года. Создатели второй части "Аватара" опубликовали в сети новые кадры со съемочной площадки.
Общество
В Москве закрылся киноцентр «Соловей»
Киноцентр "Соловей" на Дружинниковской улице закрылся для зрителей.
Происшествия
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Наука