Экономика
REGNUMНабиуллина объявила о снижении ставок по ипотеке
«По ипотеке ставки падают, и наши предварительные данные говорят об этом, мы пока эту цифру не озвучивали, но по маю ставка по ипотеке 7,4% уже, и где-то треть кредитов выдана как раз по льготной ставке 6,5%», — заявила Набиуллина.
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По ипотеке ставки падают, и наши предварительные данные говорят об этом, мы пока эту цифру не озвучивали, но по маю ставка по ипотеке 7,4% уже, и где-то треть кредитов выдана как раз по льготной ставке 6,5%
— Эльвира Набиуллина, российский политикREGNUM 07:16
с чего всё началось
Средняя ставка по ипотеке в России упала в мае до нового исторического минимума в 7,4%, треть кредитов в прошлом месяце была выдана по новой льготной программе на покупку квартир в новостройке под 6,5%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.РИА Новости06:39
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