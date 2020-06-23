Средняя ставка по ипотеке в России упала в мае до нового исторического минимума в 7,4%, треть кредитов в прошлом месяце была выдана по новой льготной программе на покупку квартир в новостройке под 6,5%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

с чего всё началось

По ипотеке ставки падают, и наши предварительные данные говорят об этом, мы пока эту цифру не озвучивали, но по маю ставка по ипотеке 7,4% уже, и где-то треть кредитов выдана как раз по льготной ставке 6,5%

«По ипотеке ставки падают, и наши предварительные данные говорят об этом, мы пока эту цифру не озвучивали, но по маю ставка по ипотеке 7,4% уже, и где-то треть кредитов выдана как раз по льготной ставке 6,5%», — заявила Набиуллина.

Набиуллина объявила о снижении ставок по ипотеке

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