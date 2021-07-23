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Взгляд.ру

Набиуллина объявила о повышении ключевой ставки в броши стоимостью 33 евро

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по ключевой ставке с брошью в форме тучи и дождя.
РБК
Центробанк сегодня решился на самое резкое повышение ключевой ставки с 2014 года.
РЕН ТВ
В декабре прошлого года Набиуллина заявила, что, надевая брошки, старается передать то, как регулятор понимает текущую ситуацию в экономике.
РБК
Тогда регулятор на 0,5 п.п. — до 5,5% — повысил ключевую ставку.
РБК

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