Авторы сценария фильма "Первый Мститель" Кристофер Маркус и Стивен Макфили в интервью Yahoo Entertainment к 10-летию картины ответили на вопрос, которым все это время задавались поклонники киновселенной Marvel: является ли Капитан Америка девственником.
Совет Безопасности ООН выступил против намерений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсина Татара передать квартал Вароша на Кипре администрации непризнанной ТРСК.
Чтобы студенту накопить вложения к 40 годам, достаточно инвестировать около десяти-двенадцати тысяч рублей каждый месяц, рассказала "Известиям" финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководству следственного управления СК России по Ставропольскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.