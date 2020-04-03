Коронавирус
ФАННабиуллина оценила последствия нерабочего месяца для экономики РФ
Россия потеряет около 2% ВВП из-за введения нерабочего месяца. Такие данные в пятницу озвучила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. «Месяц карантина для российской экономики может стоить порядка 1,5–2% ВВП в 2020 году, базовый сценарий ЦБ», — отметила она, выступая по видеосвязи.
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Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Политика
Лукашенко не исключает попыток переделить мир без войны
"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Общество
Пропуска на перемещение в Саратовской области введут с 10 апреля
Сегодня, 3 апреля, в саратовском правительстве проходит очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о правильном питании во время пандемии
Роспотребнадзор поделился рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по правильному питанию во время пандемии коронавируса.
Общество
Кадыров объяснил запрет выходить на улицу в ночное время в Чечне
Кадыров объяснил запрет выходить на улицу в ночное время в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в регионе с пятницы, 3 апреля.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Авто
Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России
Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Политика
РБК: США купили у России ИВЛ, произведенные компанией под санкциями
США закупили у России аппараты искусственной вентиляции легких, произведенные компанией под американскими санкциями, пишет РБК.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в Союзном государстве при условии, что это будет нейтральная валюта.
Происшествия
В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Общество
В России за сутки заболели коронавирусом еще 601 человек
По состоянию на 10:30 утра 3 апреля, за сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией в 32 регионах.
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 12 апреля
Режим самоизоляции продлен для всех жителей Самарской области до 12 апреля, людей старше 65 лет обязали оставаться дома до 30 апреля, соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте правительства региона.
Здоровье
Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом
Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
Общество
Долетевшего до Петербурга путешественника вернули обратно в Катар
Путешественника Игоря Бузина, накануне прилетевшего спецбортом в Петербург из Дохи, отправили обратно в Катар.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Общество
Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в побоях
Политика
Мадуро приказал мобилизовать артиллерию для защиты Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации артиллерии для защиты страны. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Политика
Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Футбол
ФИФА рекомендовала перенести все международные матчи в июне
Группа рекомендовала перенести проведение всех международный матчей в июне, а также организовать конференции с представителями конфедераций с целью согласования графика квалификационных матчей чемпионата мира 2022 года.
Наука
В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек
Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
Культура
Гагарина выгнала из детского «Голоса» девочек из Новосибирска
Ранее определились финалисты команды Валерия Меладзе: это 12-летняя Софья Туманова из Новосибирска и 14-летняя Кристина Силлер из Санкт Петербурга.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Здоровье
Названо ключевое отличие коронавируса от гриппа
Специалист Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон рассказала Business Insider, что во время эпидемии гриппа у большинства людей есть групповой иммунитет, поэтому распространение заболевание удается остановить.
Общество
Названы самые востребованные на фоне пандемии коронавируса профессии
Самыми востребованными на период пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стали профессии в сфере медицины и фармацевтики.