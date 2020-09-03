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Набиуллина оценила последствия пандемии для экономики России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса для российской экономики. Вместе с тем, по её мнению, банки в целом справляются с возникшими вызовами.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса для российской экономики. Вместе с тем, по ее мнению, банки в целом справляются с возникшими вызовами.
ТАСС08:14
Подробнее о событии
RT на русском

Набиуллина оценила последствия пандемии для экономики России

RT на русском09:36
Вести.Ru

Набиуллина: пандемия оставит долгосрочные последствия

Вести.Ru08:17
Piter.tv

Набиуллина заявила о последствиях коронавируса для экономики

Piter.tv08:06
Известия

Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики РФ

Известия08:07
ТАСС

Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики России

ТАСС08:14
ИА Красная Весна

Набиуллина заявила о долгосрочном влиянии пандемии на экономику России

ИА Красная Весна08:05
РЕН ТВ

Набиуллина оценила влияние коронавируса на экономику России

РЕН ТВ07:58

РФС временно отстранил трёх судей от работы на матчах Премьер-лиги

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал, что несколько судей, которые работали на матчах «Спартак» - «Сочи» и «Ротор» - «Спартак», были временно отстранены от работы на матчах Премьер-лиги.
РФС временно отстранил трёх судей от работы на матчах Премьер-лиги
LiveResult.Ru09:56

В США умер афроамериканец, которому полицейские надели на голову мешок

Афроамериканец умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как полицейские надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение порядка двух минут, пишет местная газета Democrat and Chronicle со ссылкой на поступившую в ее распоряжение видеозапись, а также отчет о вскрытии и документы полиции.
РИА Новости05:28
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SpaceX вывела на орбиту ещё 60 интернет-спутников Starlink

Вашингтон, 3 сентября 2020, 17:01 — REGNUM Тяжелая ракета-носитель Falcon 9, запущенная с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, вывела на орбиту новую партию из 60 мини-спутников глобальной интернет-сети Starlink, сообщает 3 сентября пресс-служба компании-разработчика SpaceX.
REGNUM10:01
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
РИА Новости06:14
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Разработчик «Новичка» заявил, что это вещество убило бы Навального

Доктор химических наук, разработчик вещества "Новичок" Леонид Ринк заявил, что использование этого отравляющего вещества привело бы к смерти блогера Алексея Навального, а не к коме, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 11:24
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Один человек погиб в результате урагана в Приморском крае

Дерево, поваленное ураганным ветром, насмерть придавило жителя села Лукьяновка Шкотовского района Приморского края, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба по ликвидации последствий стихии.
ТАСС10:33

В НИИ Склифосовского не обнаружили у Навального следов ядов

Заведующий научным отделением острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что следов ядов из группы фосфорорганических соединений, к которым относится «Новичок», не выявили.
Росбалт07:48
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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Корабли Тихоокеанского флота идут на помощь танкеру «Нью Даймонд»

Москва, 3 сентября 2020, 17:10 — REGNUM Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), шедший в Андаманское море, идёт к терпящему бедствие в Индийском океане панамскому танкеру «Нью Даймонд», сообщает 3 сентября российский Национальный центр управления обороной.
REGNUM10:10
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