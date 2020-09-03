Набиуллина оценила последствия пандемии для экономики России
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса для российской экономики. Вместе с тем, по её мнению, банки в целом справляются с возникшими вызовами.В источнике
С чего всё началось
Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики России
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса для российской экономики. Вместе с тем, по ее мнению, банки в целом справляются с возникшими вызовами.
ТАСС08:14
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