Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса для российской экономики. Вместе с тем, по её мнению, банки в целом справляются с возникшими вызовами.

С чего всё началось Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики России Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса для российской экономики. Вместе с тем, по ее мнению, банки в целом справляются с возникшими вызовами. ТАСС 08:14