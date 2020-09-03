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Набиуллина оценила последствия пандемии для экономики России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса для российской экономики. Вместе с тем, по её мнению, банки в целом справляются с возникшими вызовами.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса для российской экономики. Вместе с тем, по ее мнению, банки в целом справляются с возникшими вызовами.
ТАСС08:14
Подробнее о событии
RT на русском

Набиуллина оценила последствия пандемии для экономики России

RT на русском09:36
Росбалт

Набиуллина предупредила о долгосрочных последствиях пандемии

Росбалт08:37
ИА Красная Весна

Набиуллина заявила о долгосрочном влиянии пандемии на экономику России

ИА Красная Весна08:05
ТАСС

Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики России

ТАСС08:14
Известия

Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики РФ

Известия08:07
Piter.tv

Набиуллина заявила о последствиях коронавируса для экономики

Piter.tv08:06
Вести.Ru

Набиуллина: пандемия оставит долгосрочные последствия

Вести.Ru08:17

Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию
Газета.Ru07:58
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Омские врачи оценили выводы о следах «Новичка» в организме Навального

Врачи московский НИИ Скорой помощи имени Склифосовского, в свою очередь, провели анализ биологических жидкостей Навального и не нашли следов отравляющих веществ из группы фосфорорганических соединений, к которым относится «Новичок».
Lenta.ru06:36
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Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии.
Известия04:24
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В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали скандальный жест Смолова на афише

Перед матчами Лиги наций в Twitter-аккаунте «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» опубликовали фото игроков сборной России на фоне расписания турнира, на снимке Смолов показывает жест, изображая герб России — двуглавого орла.
RT на русском08:28

Фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

Присоединиться к Фестивалю смогут не только участники и зрители, попавшие на площадку арт-кластера, но и все желающие: онлайн-трансляции ключевых событий "Тавриды – АРТ" будут доступны на страницах проекта во "ВКонтакте" и "Одноклассниках".
Город24вчера в 04:01

Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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Ленинградское УФАС возбудило дело на блогера Анастасию Ивлееву

Управление антимонопольной службы по Ленинградской области возбудило дело по признакам нарушения законодательства о рекламе (пункт 8 части 2 статьи 21 Федерального закона О рекламе ) в отношении популярной телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой.
Znak.com09:55
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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