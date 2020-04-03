Коронавирус

ВедомостиВедомостиНабиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
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ЦБ РФ оценил возможные убытки от месяца карантина в 1,5-2% ВВП в 2020 году

Интерфакс07:46

Набиуллина: нерабочий апрель может стоить России 1,5–2% ВВП

Коммерсантъ08:14

Поддержка российской экономики в условиях пандемии. Что предлагает ЦБ

ТАСС09:06

Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

Ведомости07:49

Набиуллина оценила потери экономики России от месяца каникул

Газета.Ru11:13

Набиуллина: Ограничения из-за коронавируса могут стоить экономике России 1,5–2 % ВВП

Фонтанка.Ру07:17

Набиуллина оценила влияние карантина на экономику России

REGNUM07:41
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Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Российская газета 09:21
Происшествия

В Костромской области подтверждена смерть из-за коронавируса

Кострома, 3 апреля 2020, 21:19 — REGNUM Летальный исход вследствие заражения коронавирусом подтвердился в Костромской области, сообщила 3 апреля журналистам замглавы региона Ольга Ерёмина.
REGNUM 14:19
Происшествия

В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе

В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Интерфакс 13:30
Общество

Стало известно, когда «Победа» вернет деньги за отмененные рейсы

Лоукостер «Победа» вернет деньги клиентам за отмененные рейсы после 1 июня 2021 года.
АБН 13:53
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России

В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:48
Общество

Режим самоизоляции в Кировской области продлили ещё на неделю

На заседании комиссии по повышению устойчивости экономики Кировской области губернатор Игорь Васильев сообщил, что в регионе утверждён список из более чем 140 системообразующих предприятий, которые вернутся к работе с 6 апреля, но с соблюдением всех норм и правил санитарной безопасности.
Свойкировский.рф 11:46
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Российская газета 12:19
Общество

Россия полностью приостанавливает международное авиасообщение

Mossovetinfo.ru – В ночь с 3 на 4 апреля Россия полностью приостановит авиасообщение с другими странами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний.
Моссовет 09:28
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 13:11
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Общество

Воробьев рассказал о работе по введению спецпропусков в Подмосковье

Власти Подмосковья ведут предварительную работу по введению спецпропусков из-за коронавируса, однако "жестить никто не будет", заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:21
Кино

Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

KudaGo 01 апреля в 08:14
Происшествия

На Украине во двор частного дома залетела зенитная ракета

Во Львовской области во двор частного дома упала изношенная зенитная ракета.
Газета.Ru 14:09
Происшествия

В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова

Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
REGNUM 11:43
Общество

Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о продлении режима нерабочих дней по 30 апреля включительно.
RT на русском вчера в 12:16
Общество

Тульские власти продлили режим повышенной готовности

Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
REGNUM 13:08
Общество

FT: американские нефтяники призвали ввести новые санкции против России

Американские производители сланцевой нефти запустили агрессивную лоббистскую кампанию за введение новых санкций против России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times.
РИА Новости 03:04
Общество

Путин заявил о риске дефицита нефти на мировом рынке

Президент России Владимир Путин заявил, что после восстановления спроса мировая "нефтянка" может столкнуться с дефицитом ресурсов, за которым последует дефицит нефти.
Газета.Ru 13:11
Финансы

ЦБ зафиксировал в марте снижение вкладов населения в пределах 2%

Банк России, по предварительным данным, фиксирует снижение вкладов население в пределах 2% в период с 15 по 25 марта на фоне распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:12
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Экономика

Российский миллиардер сравнил самоизолированных с уволенными

Рыбаков рассказал, что такие массовые сокращения для России будут означать возвращение на уровень 2000-х годов по ВВП и падение доходов домохозяйств на 20-25 процентов.
Lenta.ru 13:51
Технологии

YouTube разрабатывает собственный аналог TikTok

YouTube собирается запустить собственную платформу для создания коротких видео с музыкой, который будет называться Shorts, сообщает портал The Information.
Газета.Ru вчера в 05:28
Авто

Российские тесты проходит новый Land Rover Defender

На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
ГЛАС.RU вчера в 12:14
Музыка

В США умер музыкант Билл Уизерс

В США умер известный афроамериканский музыкант и автор-исполнитель Билл Уизерс. Такая информация появилась на страницах Associated Press.
Актуальные Новости 11:59
Здоровье

Борскую ЦРБ закрыли на карантин из-за пациента с коронавирусом

Борскую ЦРБ закрыли на карантин из-за пациента с коронавирусом. Мужчина поступил в больницу с лёгочным заболеванием.
Нижегородская Правда 05:57
Армия и оружие

Что в США говорят о российских военных планах на космос

Для сравнения, орбитальная группировка Китая на околоземных орбитах насчитывает в настоящее время более 320 спутников, в том числе почти 105 военных космических аппаратов.
Газета.Ru 13:36
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
Шоу-бизнес

Верник показал поклонникам последствия домашнего карантина

В комментариях к фото Верник дал несколько советов поклонникам, как без последствий пережить затянувшеюся самоизоляцию.
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