Коронавирус

ВедомостиВедомостиНабиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
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Набиуллина: нерабочий апрель может стоить России 1,5–2% ВВП

Коммерсантъ08:14

Поддержка российской экономики в условиях пандемии. Что предлагает ЦБ

ТАСС09:06

Глава ЦБ оценила ущерб экономике от месячного карантина

Rambler News Service07:29

Набиуллина: Объявленные в стране нерабочие дни и недели неизбежно ударят по экономике

Эхо Москвы07:32

ЦБ РФ оценил возможные убытки от месяца карантина в 1,5-2% ВВП в 2020 году

Интерфакс07:46

Набиуллина: Ограничения из-за коронавируса могут стоить экономике России 1,5–2 % ВВП

Фонтанка.Ру07:17

Набиуллина оценила влияние карантина на экономику России

REGNUM07:41
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Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Газета.Ru 09:49
Транспорт

Автор закона исключил штрафы за поездку вдвоем в одной машине в Москве

За передвижение по Москве на личных автомобилях более одного человека в одной машине никаких штрафов не предусмотрено, заявил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, внесший в столичный парламент проект поправок в городской кодекс об административных правонарушениях.
РБК 10:49
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Общество

Дочь Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом

Известия 10:02
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Общество

Названы сроки окончания вспышки коронавируса в России

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров считает, что вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна прекратиться к лету 2020 года.
Московский Комсомолец вчера в 02:10
Религия

Показан объезд Москвы патриархом Кириллом с иконой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на машине объезжает столицу с иконой Богоматери «Умиление», которая считается чудотворной.
Lenta.ru 10:57
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Экономика

Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
RT на русском 11:45
Экономика

МВФ сообщил, что экономика Украины может много потерять из-за сокращения числа переводов

Экономика Украины может понести существенные потери из-за сокращения числа денежных переводов, поскольку многие рабочие в связи с распространением коронавируса возвращаются домой.
ТАСС вчера в 17:14
Общество

Х5 и «Магнит» начнут продавать товары без наценки

Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские ритейлеры Х5 Retail Group и «Магнит» предложат покупателям продукты питания без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей, совместное сообщение компаний опубликовано на их официальных сайтах.
Моссовет вчера в 09:49
Общество

В США установлен рекорд по безработице

За прошедшую неделю в США подано 6 648 000 заявок на пособие по безработице, что является рекордом для страны.
МонаВиста 08:08
Армия и оружие

Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию

Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
РБК 09:42
Общество

Президент России подписал указ о продлении режима нерабочих дней

Указ о продлении режима нерабочего положения до 30 апреля текущего года подписал российский президент Владимир Путин.
ИА Новороссия вчера в 12:59
Общество

Первый российский регион ввел комендантский час

Чечня стала первым российским регионом, где из-за распространения коронавируса вводится комендантский час.
Блокнот.ру 02:21
Здоровье

Медики Краснодарского края попросили губернатора продлить карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с врачами медицинских организаций региона.
ЮГ Times 10:34
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК вчера в 10:43
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Политика

В партии Зеленского призвали не принимать медицинскую помощь от России даже в самой критической ситуации

По словам Ткаченко, если Украина согласится на помощь Москвы, то тем самым она признает прекращение «войны с Россией».
Новый День 08:37
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции

Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков.
РИА Новости 09:32
Политика

Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
iReactor 04:03
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

Коммерсантъ 08:05
Происшествия

Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин

Российская газета 10:11
Политика

Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии

Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
REGNUM 10:42
Общество

Источник сообщил о прекращении авиасообщения для вывоза россиян

Россия приостанавливает все международные авиарейсы для вывоза россиян из-за границы.
Газета.Ru 11:32
Здоровье

Врачи из Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи

В Петербурге врачи Покровской больницы записали видеообращение, в котором они попросили о помощи.
Питерские заметки 08:53
Общество

Российские врачи выявили странные смерти от коронавируса в Италии

ToDay News Ufa вчера в 09:22
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