Коронавирус

ИзвестияИзвестияНабиуллина оценила последствия от нерабочих дней для экономики России

Руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 3 апреля, во время онлайн-конференции рассказала, как режим нерабочих дней скажется на экономике страны. «Месяц карантина для российской экономики может стоить порядка 1,5–2% ВВП в 2020 году, базовый сценарий ЦБ», — сказала Набиуллина.
Читать в источнике
Комментировать78

Подробнее о событии

ЦБ РФ оценил возможные убытки от месяца карантина в 1,5-2% ВВП в 2020 году

Интерфакс07:46

Поддержка российской экономики в условиях пандемии. Что предлагает ЦБ

ТАСС09:06

Набиуллина оценила последствия от нерабочих дней для экономики России

Известия07:50

Набиуллина: нерабочий апрель может стоить России 1,5–2% ВВП

Коммерсантъ08:14

Глава ЦБ оценила ущерб экономике от месячного карантина

Rambler News Service07:29

Набиуллина рассказала, когда экономика России вернётся в норму

REGNUM07:23

Набиуллина: Ограничения из-за коронавируса могут стоить экономике России 1,5–2 % ВВП

Фонтанка.Ру07:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Общество

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение самоизоляции

В столице штраф за нарушение режима самоизоляции ввели накануне.
Говорит Москва 05:13
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 10:07
Общество

Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа

Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Вести.Ru 09:48
Энергетика

Эксперты: без договоренностей о снижении добычи нефть упадет ниже $23

Стоимость нефти может снова опуститься до $23 за баррель и ниже, если в ближайшее время ожидания рынка относительно возможной сделки крупнейших экспортеров по сокращению добычи нефти не оправдаются, считают опрошенные ТАСС эксперты.
ТАСС вчера в 14:46
Общество

Российские врачи выявили странные смерти от коронавируса в Италии

ToDay News Ufa вчера в 09:22
Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
Здоровье

В Югре выявлены 8 новых случаев заражения коронавирусом

Стоит добавить, за последние сутки в округе 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Итого в Югре заболевших 16 человек.
Gorod3466.ru 08:50
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Ведомости 08:28
Армия и оружие

В ДНР заявили, что силовики разместили вооружение вблизи жилых домов

Украинские силовики разместили вооружение вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
РИА Новости 08:10
Общество

Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер от коронавируса

Инфорос 08:06
Общество

Москвич уточнил иск к властям по ограничениям из-за коронавируса

Житель столицы Дмитрий Кисиев, учтя недостатки своего иска к правительству Москвы из-за ограничений по коронавирусу, оставленного Мосгорсудом без движения, подал новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 07:23
Общество

Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве

Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
RT на русском 09:26
Здоровье

Пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области

В Саратовской области скончался больной коронавирусом.
ФедералПресс 08:51
Политика

Россия предложила Кипру пересмотреть налоговое соглашение

Правительство России направило правительству Кипра письмо по поводу изменения соглашения об избежании двойного налогообложения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 1 апреля.
Ведомости 01 апреля в 12:44
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Происшествия

Частный самолет Месси совершил вынужденную посадку в Брюсселе

Частный самолет нападающего "Барселоны" Лионеля Месси совершил вынужденную посадку в аэропорту Брюсселя, сообщает The Sun.
Газета.Ru 06:59
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Гаджеты

Смартфон 2020 iPhone SE могут представить сегодня

Основываясь на новой информации, полученной от источников, ресурс 9to5Mac утверждает, что Apple сохранит название смартфона начального уровня iPhone SE, добавив год выпуска — 2020 iPhone SE.
3DNews 02:06
Общество

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Инфекционисты уверены, что эпидемия спадет к лету 2020 года. В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России.
Piter.tv вчера в 00:26
Общество

Правительство выделило 5 миллиардов рублей медикам в регионах

Правительство России выделило регионам более 5 миллиардов рублей на финансовую поддержку медработников, оказывающих помощь зараженным коронавирусной инфекцией и людям из групп риска.
Уралинформбюро 04:00
Здоровье

Врачи в Петербурге заявили о невозможности работать без защиты от вируса

Врачи Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, которую решили перепрофилировать под прием пациентов с пневмонией, заявили о невозможности нормальной работы без соответствующих средств индивидуальной защиты.
РБК 10:00
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала до $34,4 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на лондонской бирже ICE к 15:30 мск возросла на 15,2%, достигнув отметки в $34,48 за баррель, следует из данных торгов.
Коммерсантъ 09:28
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Экономика

Мишустин пообещал бизнесу отсрочку по аренде коммерческой недвижимости

«Предоставим отсрочку по арендным платежам за использование не только государственного, но и коммерческого имущества», — сказал Мишустин, перечисляя меры поддержки бизнеса.
РБК 07:14
Происшествия

На Урале избрали меру пресечения брату юмориста Незлобина

Полевской, Свердловская область, 3 апреля 2020, 16:50 — REGNUM Городской суд Полевского (Свердловская область) избрал меру пресечения начальнику управления города Максиму Незлобину — брату юмориста Александра Незлобина.
REGNUM 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное