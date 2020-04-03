Коронавирус

ВедомостиВедомостиНабиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
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Набиуллина: нерабочий апрель может стоить России 1,5–2% ВВП

Коммерсантъ08:14

Набиуллина оценила последствия от нерабочих дней для экономики России

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Набиуллина: Ограничения из-за коронавируса могут стоить экономике России 1,5–2 % ВВП

Фонтанка.Ру07:17

Набиуллина: Объявленные в стране нерабочие дни и недели неизбежно ударят по экономике

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Набиуллина дала прогноз по негативным эффектам для экономики России

ТАСС07:31

Набиуллина рассказала, когда экономика России вернётся в норму

REGNUM07:23

ЦБ РФ оценил возможные убытки от месяца карантина в 1,5-2% ВВП в 2020 году

Интерфакс07:46
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 08:45, Ашберн
Политика

Собянин оценил меры регионов по борьбе с коронавирусом

Самые жесткие ограничительные меры в России в связи с коронавирусом приняты на территории Москвы и области, столичные власти делают все, чтобы не разрушить экономику, заявил мэр Сергей Собянин.
РИА Новости 08:34
Политика

В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.
RT на русском 07:58
Политика

Путин проведет встречу по ситуации на нефтяном рынке

Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителями профильных ведомств и главами нефтяных компаний, на которой обсудит сложившуюся ситуацию на глобальных энергорынках.
Известия 06:42
Общество

Москвич уточнил иск к властям по ограничениям из-за коронавируса

Житель столицы Дмитрий Кисиев, учтя недостатки своего иска к правительству Москвы из-за ограничений по коронавирусу, оставленного Мосгорсудом без движения, подал новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 07:23
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-формате

Inc-news.ru 01 апреля в 11:50
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru 08:04
Политика

Мишустин: пик распространения коронавируса в России еще не пройден

Председатель правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов опираться на мнение Роспотребнадзора по коронавирусу, отметив, что пик болезни еще не пройден.
РИА Новости 08:08
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Экономика

Глава Центробанка допустила снижение ставки в 2020 году

Банк России видит некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году.
Российская газета 08:30
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:31
Здоровье

Пациент с коронавирусом умер во Владивостоке

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о первом скончавшемся пациенте от коронавируса.
News.ru 02:05
Наука

Прошли первые испытания вакцины от коронавируса

Пресс-служба Питтсбургского университета рассказала о первых испытаниях вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
МордовМедиа вчера в 15:34
Здоровье

В Волгограде из больницы выписали первого заболевшего коронавирусом

Крестьянская жизнь 06:56
Происшествия

В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Политика

МИД: США оплатили половину российского медоборудования

В МИД России подтвердили, что США оплатили часть доставленного туда медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 07:19
Происшествия

Суд запретил брату юмориста Незлобина выходить из дома

Полевской городской суд сегодня запретил выходить из дома по ночам начальнику управления культуры города и брату юмориста из Comedy Club Максиму Незлобину.
Екатеринбург Онлайн 07:52
Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
Футбол

Бийол заявил, что недоволен своим положением в ЦСКА

Напомним, Бийол защищает цвета ЦСКА с лета 2018 года, заключив контрактное соглашение с красно-синими на пять лет.
Vprognoze.ru 06:18
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Rusvesna.su 04:45
Политика

Официальный Киев просит Россию вывезти украинцев из Непала

Представительству официального Киева придется обратиться в МИД РФ для вывоза на родину украинцев, находящихся в Непале.
Территория новостей 06:30
Здоровье

Врачи Покровской больницы попросили о помощи

Врачи Покровской больницы в редакцию Фонтанки.ру отправили видеообращение, в котором жалуются на отсутствие необходимых защитных костюмов и просят о помощи.
Мегаполис онлайн 08:10
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Общество

В России выявили 601 новый случай коронавируса

За сутки новые случаи зафиксировали в 32 регионах. 34 – в Подмосковье, еще 17 в Краснодарском крае.
Эхо Москвы 03:30
Общество

Только шесть регионов в России не ввели режим самоизоляции

Власти шести из 85 регионов России не ввели режим самоизоляции, по данным на вечер 1 апреля.
Life.ru 01 апреля в 21:05
Экономика

Быстрые платежи стали бесплатными для банков

Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
Российская газета 31 марта в 12:54
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Одно из указаний — не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Ведомости 08:28
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