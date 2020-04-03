Коронавирус
ВедомостиНабиуллина оценила потери экономики от месяца каникул
«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
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Политика
Собянин оценил меры регионов по борьбе с коронавирусом
Самые жесткие ограничительные меры в России в связи с коронавирусом приняты на территории Москвы и области, столичные власти делают все, чтобы не разрушить экономику, заявил мэр Сергей Собянин.
Политика
В Кремле назвали сроки действия режима нерабочих дней
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в России будет продолжаться, пока угроза сильного превышения эпидемиологического порога по коронавирусу сохраняет актуальность.
Политика
Путин проведет встречу по ситуации на нефтяном рынке
Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителями профильных ведомств и главами нефтяных компаний, на которой обсудит сложившуюся ситуацию на глобальных энергорынках.
Общество
Москвич уточнил иск к властям по ограничениям из-за коронавируса
Житель столицы Дмитрий Кисиев, учтя недостатки своего иска к правительству Москвы из-за ограничений по коронавирусу, оставленного Мосгорсудом без движения, подал новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-формате
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Политика
Мишустин: пик распространения коронавируса в России еще не пройден
Председатель правительства Михаил Мишустин призвал губернаторов опираться на мнение Роспотребнадзора по коронавирусу, отметив, что пик болезни еще не пройден.
Экономика
Глава Центробанка допустила снижение ставки в 2020 году
Банк России видит некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Здоровье
Пациент с коронавирусом умер во Владивостоке
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о первом скончавшемся пациенте от коронавируса.
Наука
Прошли первые испытания вакцины от коронавируса
Пресс-служба Питтсбургского университета рассказала о первых испытаниях вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.
Здоровье
В Волгограде из больницы выписали первого заболевшего коронавирусом
Происшествия
В Кирове по подозрению во взятках задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Политика
МИД: США оплатили половину российского медоборудования
В МИД России подтвердили, что США оплатили часть доставленного туда медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.
Происшествия
Суд запретил брату юмориста Незлобина выходить из дома
Полевской городской суд сегодня запретил выходить из дома по ночам начальнику управления культуры города и брату юмориста из Comedy Club Максиму Незлобину.
Экономика
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Футбол
Бийол заявил, что недоволен своим положением в ЦСКА
Напомним, Бийол защищает цвета ЦСКА с лета 2018 года, заключив контрактное соглашение с красно-синими на пять лет.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Политика
Официальный Киев просит Россию вывезти украинцев из Непала
Представительству официального Киева придется обратиться в МИД РФ для вывоза на родину украинцев, находящихся в Непале.
Здоровье
Врачи Покровской больницы попросили о помощи
Врачи Покровской больницы в редакцию Фонтанки.ру отправили видеообращение, в котором жалуются на отсутствие необходимых защитных костюмов и просят о помощи.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Общество
В России выявили 601 новый случай коронавируса
За сутки новые случаи зафиксировали в 32 регионах. 34 – в Подмосковье, еще 17 в Краснодарском крае.
Общество
Только шесть регионов в России не ввели режим самоизоляции
Власти шести из 85 регионов России не ввели режим самоизоляции, по данным на вечер 1 апреля.
Экономика
Быстрые платежи стали бесплатными для банков
Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Общество
Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного
Одно из указаний — не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.