Коронавирус

ВедомостиВедомостиНабиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
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Набиуллина: нерабочий апрель может стоить России 1,5–2% ВВП

Коммерсантъ08:14

Набиуллина: Ограничения из-за коронавируса могут стоить экономике России 1,5–2 % ВВП

Фонтанка.Ру07:17

ЦБ РФ оценил возможные убытки от месяца карантина в 1,5-2% ВВП в 2020 году

Интерфакс07:46

Набиуллина: Объявленные в стране нерабочие дни и недели неизбежно ударят по экономике

Эхо Москвы07:32

Набиуллина дала прогноз по негативным эффектам для экономики России

ТАСС07:31

Набиуллина рассказала, когда экономика России вернётся в норму

REGNUM07:23

Набиуллина оценила последствия от нерабочих дней для экономики России

Известия07:50
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 08:45, Ашберн
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Президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля

Для поддержки экономики, предприятий и граждан президент предложил продлить нерабочие дни с сохранением заработной платы до 30 апреля включительно.
Калужские Губернские Ведомости вчера в 10:02
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55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
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Основываясь на новой информации, полученной от источников, ресурс 9to5Mac утверждает, что Apple сохранит название смартфона начального уровня iPhone SE, добавив год выпуска — 2020 iPhone SE.
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Общество

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Общество

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Общество

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Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
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Газета.Ru 02:45
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До конца мая правительство должно разработать комплекс мероприятий по поэтапному вводу на дорогах транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне, поручил президент.
Российская газета 08:10
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:31
Экономика

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Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

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REGNUM 03:43
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Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса

«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
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Ведущий решил поддержать медсестру и устроил ей сюрприз — он пригласил в видеочат Дженнифер Энистон, которая тоже пообщалась с Кимбэлл и подбодрила ее.
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Жители Якутии выпили недельный запас алкоголя за выходные

Местные жители за выходные выпили недельный запас алкоголя из-за чего уровень преступности в регионе резко вырос.
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Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Lenta.ru 05:49
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Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

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Россия предложила Кипру пересмотреть налоговое соглашение

Правительство России направило правительству Кипра письмо по поводу изменения соглашения об избежании двойного налогообложения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин 1 апреля.
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Гретцки и Третьяк пьют водку в России в 1983 году. Видео

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Вышла финальная часть фанатского сериала по Warhammer 40 000

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Производители сланцевой нефти из США начали лоббировать введение новых санкций против России и Саудовской Аравии, в случае, если страны не сократят добычу, что позволит поднять цены на нефть.
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В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

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