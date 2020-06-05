Коронавирус
Газета.RuНабиуллина оценила вероятность взрыва инфляции из-за коронавируса
Эльвира Набиуллина заявила, что взрыв инфляции из-за мер по коронавирусу невозможен, пишет РИА "Новости". "На наш взгляд, никакого взрыва инфляции не будет, скорее всего, эти госрасходы, они будут компенсировать те доходы, которые снизились у людей", - сказала Набиуллина.
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Член КПРФ, депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Иванчев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ограничить выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для родителей, которые не участвуют в их воспитании.
ProUfu.ru 01:33
Общество
Генпрокуратура назвала причину ЧП в Норильске
Телеканал 360° 10:47
Общество
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Бывший руководитель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил журналистам, что наслышан о теориях заговора на свой счет – в частности, про якобы намерение вживлять людям чипы под видом вакцинации от коронавируса.
Газета.Ru 02:54
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
Общество
Кемеровские потребители меньше всего пострадали от коронавируса
Столица Кузбасса стала первым российским городом, в котором активность потребителей почти вернулась на докризисный уровень.
Сибдепо 10:52
Происшествия
Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье
"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс вчера в 04:28
Политика
Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»
«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
Армия и оружие
В США составили список экстремальных подлодок России
В целом же, отмечает эксперт, если Россия продолжает строить небольшие и сравнительно дешевые неатомные субмарины с крылатыми ракетами, то США реализуют масштабные проекты, которые нередко являются неоправданно дорогими и малоэффективными.
Вечерний курьер вчера в 06:56
Музыка
«Холостяк» Антон Криворотов посвятил новый трек бывшей возлюбленной
Главный герой 7-го сезона шоу «Холостяк» на ТНТ Антон Криворотов выпустил новый трек о своих прошлых отношениях на расстоянии.
WMJ.ru 10:00
Политика
Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах
Ранее японский политолог Юкио Касима опубликовал статью в издании Wedge Infinity.
REGNUM 06:38
Общество
Вечером 5 июня куряне смогут наблюдать Лунное затмение
Московский Комсомолец Черноземье 06:12
Общество
Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске
Миллиардер Михаил Прохоров считает, что призывы к смене собственника «Норникеля» и национализации компании – это серьезная угроза для всех частных компаний в России.
Ведомости 04:51
Наука
Археологами обнаружено самое большое и древнее сооружение майя
В Гватемале на искусственном плато Сейбаль было обнаружено очень крупное сооружение древних майя.
ToDay News Ufa 08:40
Здоровье
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня
Режим самоизоляции, введенный в Пермском крае 2 июня, продлен до 15 июня.
ТАСС 07:48
Армия и оружие
В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет
В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 09:25
Происшествия
Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»
В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Здоровье
Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области
Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
ТаракаНН 07:19
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Наука
Австралийские учёные научились делать OLED из человеческих волос
OLED, сделанный из волос человека (Queensland University of Technology) Группа под руководством двух университетских профессоров Прашанта Сонара (Prashant Sonar) и Константина Острикова предложила технологию переработки человеческих волос для получения массивов углеродных наноточек (nanodots).
3DNews 09:19
Авто
Lada признан худшим брендом в мире
Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших машин, которые выпустили худшие бренды.
32CARS.ru 06:58
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Культура
Опрос: Фанаты «Звездных войн» считают, что Сноук — клон императора
Сайт Inverse опросил 1200 фанатов «Звездных войн», чтобы выяснить, какую теорию о происхождении верховного лидера Сноука они считают самой правдивой.
КиноПоиск 08:09
Космос
Космический корабль Илона Маска снова доставит людей на МКС
Запуск Crew Dragon состоялся 30 мая, полет прошел успешно, стыковка корабля к МКС выполнялась в автоматическом режиме.
Русская Планета вчера в 13:58
Здоровье
В Москве перешли на экспериментальную методику лечения коронавируса
В Москве применили экспериментальную методику лечения COVID-19 - теперь пациентам проводят гипербарическую оксигенацию, которая помогает избежать подключения к ИВЛ.
Газета.Ru 01:57
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Здоровье
Недорогой препарат для желудка избавил пациентов от коронавируса
Недорогой препарат, который применяется для лечения расстройств ЖКТ, «Фамотидин» может быть очень полезным для лечения коронавируса.
ToDay News Ufa 09:53
Здоровье
Евгений Куйвашев – о медицинской помощи и вечерней продаже алкоголя
В новой серии ответов на актуальные вопросы уральцев губернатор Евгений Куйвашев много внимания уделил теме оказания медицинской помощи в период коронавирусной пандемии.
Телеканал ОТВ 10:42