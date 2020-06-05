Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНабиуллина оценила вероятность взрыва инфляции из-за коронавируса

Эльвира Набиуллина заявила, что взрыв инфляции из-за мер по коронавирусу невозможен, пишет РИА "Новости". "На наш взгляд, никакого взрыва инфляции не будет, скорее всего, эти госрасходы, они будут компенсировать те доходы, которые снизились у людей", - сказала Набиуллина.
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Россиян успокоили насчет «взрыва инфляции»

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Глава ЦБ: России не грозит взрыв инфляции из-за мер по коронавирусу

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Глава ЦБ исключила взрывную инфляцию в России

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ЦБ не ожидает взрыва инфляции из-за социальных мер правительства

Коммерсантъ09:23

Набиуллина оценила вероятность взрыва инфляции из-за коронавируса

Газета.Ru09:43

Набиуллина: никакого взрыва инфляции в России из-за соцмер кабмина на фоне COVID не будет

ПРАЙМ09:06
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Финальный сезон сериала «13 причин почему» вышел на Netflix

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Общество

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В США составили список экстремальных подлодок России

В целом же, отмечает эксперт, если Россия продолжает строить небольшие и сравнительно дешевые неатомные субмарины с крылатыми ракетами, то США реализуют масштабные проекты, которые нередко являются неоправданно дорогими и малоэффективными.
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В Гватемале на искусственном плато Сейбаль было обнаружено очень крупное сооружение древних майя.
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В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет

В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
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Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»

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Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
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Lada признан худшим брендом в мире

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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

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Евгений Куйвашев – о медицинской помощи и вечерней продаже алкоголя

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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