Коронавирус
Газета.RuНабиуллина оценила вероятность взрыва инфляции из-за коронавируса
Эльвира Набиуллина заявила, что взрыв инфляции из-за мер по коронавирусу невозможен, пишет РИА "Новости". "На наш взгляд, никакого взрыва инфляции не будет, скорее всего, эти госрасходы, они будут компенсировать те доходы, которые снизились у людей", - сказала Набиуллина.
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Шоу-бизнес
Жена Кокшенова опровергла сообщения о его смерти из-за коронавируса
Жена Михаила Кокшенова Наталья Лепехина опровергла сообщения о том, что актер умер от коронавируса.
РБК 09:52
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5: новые снимки и дата выхода
Сама Xiaomi уже подтвердили даты выхода Mi Band 5. Презентация новинки запланирована на 11 июня.
The GEEK 11:21
Политика
В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД Авакова
Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении главы МВД Арсена Авакова.
News.ru 10:54
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
Политика
В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала фигуру через неделю после вторых родов
Уже через неделю после родов Анастасия Шубская похвасталась в Instagram стройной фигурой.
Lisa.ru 05:30
Политика
Раскрыты детали новых санкций США против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы подготовили план по расширению санкций против газопровода "Северный поток — 2", сообщает Блумберг со ссылкой на проект документа.
РИА Новости 03 июня в 14:23
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Политика
Трамп заявил о необходимости отмены ограничений из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране пора отменять ограничения, введенные из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 11:35
Наука
Определен возраст моста на Храмовой горе в Иерусалиме
Специалисты определили возраст моста, соединяющего Храмовую гору Иерусалима с верхней частью города.
Дилетант 06:32
Здоровье
Минздрав заявил о переломе ситуации с коронавирусом в России
Ситуацию с корнавирусной инфекцией в России удалось переломить, однако нельзя считать, что борьба с заболеванием завершена, заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин во время круглого стола о возвращении медицинских организаций в режим плановой работы, передает "РИА Новости".
РБК 12:16
Армия и оружие
В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота
Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Общество
С 6 июня на Кубани ослабят масочный режим
Напомним, ранее губернатор Краснодарского края продлил карантин в регионе до 21 июня. Однако некоторые послабления в режиме все же есть.
Kursk.com 10:45
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
О проведении Парада Победы на Красной площади 24 июня ранее объявил президент Владимир Путин.
Эхо Москвы 12:03
Общество
Минкульт объяснил желание уничтожить портреты Путина и Медведева
Минкульт объяснил, зачем приволжское управление заказало уничтожение портретов Путина и Медведева. Об этом 5 июня сообщают «Открытые медиа».
МР7.ру 11:46
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 03 июня в 15:12
Армия и оружие
Украина получила право отремонтировать Ил-78 ВВС Пакистана
Украинские и пакистанские СМИ сообщают о том, что госкомпания «Укрспецэкспорт» выиграла тендер на ремонт самолёта-заправщика Ил-78 ВВС Пакистана.
Военное обозрение 04:18
Религия
Троицкая родительская суббота: за кого и как можно молиться
В народе считается, что Троицкая суббота — единственный день в году, когда можно поминать самоубийц.
РИА Новости 01:00
Здоровье
Роспотребнадзор оценил безопасность занятий спортом на улице в масках
Занятия фитнесом на улице и прогулки в защитных масках безопасны для людей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
iReactor вчера в 09:04
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
Космос
SpaceX разрешили повторно отправлять людей в космос на Crew Dragon
Ранее экипаж Crew Dragon, отправленный на Международную космическую станцию (МКС) в рамках первой миссии доставки астронавтов, описал свои впечатления от передвижения на корабле и стыковки.
Lenta.ru вчера в 11:17
Общество
В Тольятти снова закроют парки и пляжи
Администрация Тольятти из-за роста заболеваемости COVID-19 планирует снова закрыть парки, скверы, набережные и пляжи, а также полностью запретить посещать городские леса, сообщил департамент информационной политики Самарской области.
Интерфакс 10:59
Политика
Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК 06:23
Футбол
Джейдон Санчо оштрафован за стрижку вне правил карантина
Официальный сайт немецкой Бундеслиги опубликовал заявление, в котором говорится, что вингер «Боруссии» (Дортмунд) Джейдон Санчо был оштрафован за нарушение введённого в Германии карантинного режима.
ГЛАС.RU 12:24