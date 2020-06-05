Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНабиуллина оценила вероятность взрыва инфляции из-за коронавируса

Эльвира Набиуллина заявила, что взрыв инфляции из-за мер по коронавирусу невозможен, пишет РИА "Новости". "На наш взгляд, никакого взрыва инфляции не будет, скорее всего, эти госрасходы, они будут компенсировать те доходы, которые снизились у людей", - сказала Набиуллина.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россиян успокоили насчет «взрыва инфляции»

Росбалт09:52

Глава ЦБ исключила взрывную инфляцию в России

Rambler News Service09:09

Набиуллина оценила вероятность взрыва инфляции из-за коронавируса

Газета.Ru09:43

ЦБ: господдержка в период пандемии не «взорвёт» инфляцию

News.ru09:33

ЦБ не ожидает взрыва инфляции из-за социальных мер правительства

Коммерсантъ09:23

Глава ЦБ: России не грозит взрыв инфляции из-за мер по коронавирусу

Парламентская газета09:49

Набиуллина: никакого взрыва инфляции в России из-за соцмер кабмина на фоне COVID не будет

ПРАЙМ09:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
Политика

В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Общество

В России создают снайперскую винтовку с дальностью стрельбы до 7 км

Снайперская винтовка DXL-5, способная поражать цели на максимальной дальности 7 км, создаётся в России.
RT на русском 04:10
1,7K
Армия и оружие

Посольство РФ подтвердило поставку истребителей МиГ-29 в Сирию

Российское посольство в Сирии подтвердило поставку партии истребителей МиГ-29 сирийской армии, пишет ТАСС.
Инфорос вчера в 03:51
145
Происшествия

Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы

Причиной взрыва в многоквартирном жилом доме на юге Москвы могла стать пиротехника, которой увлекался житель квартиры.
Известия 08:19
313
Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр 03 июня в 07:48
198
Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
941
Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

На 84-м году жизни скончался актер и режиссер Михаил Кокшенов, сообщила РБК его вдова Наталья Лепехина.
РБК 07:47
983
Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
2,1K
Общество

Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
572
Политика

Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата

Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
356
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
3,6K
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
3,3K
Политика

Путин отметил опасность принципа «после нас хоть потоп» для экологии

Президент России Владимир Путин во время совещания по экологии заявил о недопустимости жить по принципу «после нас хоть потоп».
RT на русском 09:22
186
Общество

Разлив топлива в Норильске локализован

Место разлива нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске локализовано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 04:27
223
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американская модель Кайли Дженнер возглавила список самых высокооплачиваемых звезд 2020 года от Forbes.
Газета.Ru вчера в 13:10
2
Хоккей

Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею

Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).
Lenta.ru 02:44
Происшествия

В Воронеже чиновники соцзащиты выписывали премии своим родственникам

Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства в пятницу, 5 июня, руководители некоторых госучреждений принимали на работу своих родственников, устанавливали им надбавки к окладу и выписывали премии.
Воронежский городской портал 08:56
25
Общество

Билл Гейтс высказался о теории «чипирования» человечества

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теории о "чипировании" людей через прививки от коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:37
2,9K
Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
3,6K
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
1,2K
Происшествия

На разлив: может ли повториться норильская техногенная катастрофа

Известия вчера в 12:38
23
Происшествия

СКР предъявил обвинения в убийстве лидера воровского сообщества России

Коммерсантъ вчера в 12:34
3
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
2,5K
Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
2K
Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец вчера в 12:30
99
Здоровье

Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса

Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
Lenta.ru 07:28
20
Политика

Медведев ответил на слова главы СНБО Украины «о скором развале России»

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Украине нужно думать, чтобы как-то сохранить свою страну, при этом он призвал не обращать внимание на глупости и чушь.
РИА Новости 09:27
Экономика

Сбербанк назвал быстрее всего восстанавливающиеся после пандемии города

Первым городом России, где активность потребителей практически вернулась на уровень, который был до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, стало Кемерово.
РБК 09:52
Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

ННТВ 08:14
11
Армия и оружие

Перевозку захваченного Ми-35 фельдмаршала Хафтара показали на видео

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что перевозку захваченного Ми-35 фельдмаршала Хафтара показали на видео.
Деловое.ТВ 05:45
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное