"Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5-2% годового ВВП", - сказала глава ЦБ. Также она отметила, что совокупный эффект издержек будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры.

Набиуллина: один месяц карантина может стоить экономике 1,5-2% ВВП

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