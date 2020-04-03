Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНабиуллина: один месяц карантина может стоить экономике 1,5-2% ВВП

"Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5-2% годового ВВП", - сказала глава ЦБ. Также она отметила, что совокупный эффект издержек будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры.
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Набиуллина оценила потери экономики России от месяца каникул

Газета.Ru11:13

Набиуллина: нерабочий апрель может стоить России 1,5–2% ВВП

Коммерсантъ08:14

Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

Ведомости07:49

Поддержка российской экономики в условиях пандемии. Что предлагает ЦБ

ТАСС09:06

ЦБ РФ оценил возможные убытки от месяца карантина в 1,5-2% ВВП в 2020 году

Интерфакс07:46

Набиуллина: Месяц карантина может стоить стране до 2% ВВП

Накануне.Ru07:30

Набиуллина оценила влияние карантина на экономику России

REGNUM07:41
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Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться во время пандемии

Роспотребнадзор поделился рекомендациями ВОЗ о том, как правильно питаться во время пандемии, особое внимание следует уделить планированию покупок.
РИА Новости 21:38
Происшествия

Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Чите

Подтверждено наличие коронавирусной инфекции у жительницы Забайкалья, которая недавно прилетела из Москвы в Читу.
ZAB.RU 21:55
Киберспорт

Продажи Mount & Blade 2: Bannerlord в Steam превысили 2 млн копий

За Mount & Blade 2: Bannerlord на Twitch следят более 122 тысяч зрителей – игра занимает 4-е место после категорий LoL, IRL и CS:GO.
Cyber.sports.ru 01 апреля в 10:54
Наука

Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей

ИА Красная Весна 01 апреля в 14:44
Общество

Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн барр./сутки, передает Reuters.
РБК 19:07
Общество

Академик РАН считает, что коронавирус пришел в человечество навсегда

Виталий Зверев считает, что процент смертности от коронавируса в реальности ниже, чем при гриппе.
Комсомольская правда 17:58
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 10:07
Общество

Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Газета.Ru 15:11
Экономика

Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России

Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Ридус 12:52
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч человек

Общее число инфицированных на территории западного государства достигло 273 тысяч человек.
ТК Звезда 19:17
Общество

В ЯНАО отменили вертолетные рейсы

Губернатор Дмитрий Артюхов отменил регулярные полеты вертолетов в поселения Ямало-Ненецкого автономного округа, которые находятся в отдалении, на две недели.
Infox.ru 20:30
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
ЖКХ

Поменять порядок оплаты услуг ЖКХ предложила «Единая Россия»

Предлагается освободить население от проверки счетчиков, остановить начисление пени за платежи по ТКО и коммунальным услугам.
БрянскToday 07:54
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Политика

Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа.
Газета.Ru 18:50
Общество

В Кремле и Минобороны обсуждают разные сценарии парада Победы

Вторым вариантом празднования Дня Победы, о котором говорят власти Российской Федерации, является проведение парада 9 мая, но без зрителей.
News-24.ru 08:04
Шоу-бизнес

Лолита лишила наследства единственную дочь

Певица Лолита Милявская призналась, что все свое имущество завещала близких ей людям, но в их число не вошла ее единственная 21-летняя дочь Ева.
GreatLove 17:42
Общество

Застрявших в Нью-Йорке россиян отправили в гостиницу

Изначально планировалось, что в пятницу, 3 апреля, из Нью-Йорка в Москву отправятся около 250 россиян, однако оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса остановил международные рейсы с 4 апреля.
Мойка78 20:17
Происшествия

В Екатеринбурге задержан распространитель фейков о коронавирусе

В Екатеринбурге задержан распространитель фейков о состоянии дел в Свердловской области относительно коронавирусной инфекции.
Областная газета 06:22
Авто

В России автомобили Kia получили новую футбольную спецверсию

Автоновости дня 09:53
Энергетика

Путин рассказал, к каким рискам может привести ситуация на рынке нефти

Президент России Владимир Путин в ходе телесовещания в пятницу выразил обеспокоенность, что сложившаяся на рынке нефти ситуация может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками, передает РИА «Новости».
Парламентская газета 15:24
Здоровье

Свыше 90% зараженных коронавирусом в Китае выздоровели

По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, в стране выздоровели 93,5% заражённых коронавирусом COVID-19.
Inc-news.ru 01 апреля в 11:47
Политика

Познер заявил о комплексе неполноценности России перед Западом

В России давно существует некоторый комплекс неполноценности перед Западом, а именно по отношению к США, считает телеведущий Владимир Познер.
РИА Новости 19:10
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Политика

Губернатор Камчатки подал в отставку

Позже президент Владимир Путин принял отставку Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который занимал должность премьер-министра Якутии.
Медиазона вчера в 18:09
Политика

Путин включил Медведева в набсовет Роскосмоса

Новыми членами набсовета стали зампред Совбеза Дмитрий Медведев, помощник президента Игорь Левитин, командующий ВКС Сергей Суровикин, главы Минэкономразвития и Минкомсвязи Максим Решетников и Максут Шадаев.
Московский Комсомолец 15:02
Игры

Capcom выпустила обновление для демоверсии Resident Evil 3 Remake

CyberSport.ru вчера в 06:31
Кино

Disney объявила новые даты отложенных из-за пандемии премьер

The Walt Disney Company представила обновленные даты выхода в прокат новых фильмов, отложенных из-за пандемии коронавируса.
Известия 17:21
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская похвалилась очаровательной внучкой-мулаткой

Ирина Понаровская порадовала своих поклонников. В своем instagram она опубликовала редкое эксклюзивное фото своей маленькой внучки Шарлотты.
Bimru.ru 11:09
Общество

В какие сроки выплатить зарплату за нерабочий апрель

Выплата зарплаты в объявленный президентом нерабочий период, в установленные вашей организацией сроки, нарушением не станет.
Время Бухгалтера 10:58
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