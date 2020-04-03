Коронавирус
Газета.RuНабиуллина: один месяц карантина может стоить экономике 1,5-2% ВВП
"Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5-2% годового ВВП", - сказала глава ЦБ. Также она отметила, что совокупный эффект издержек будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры.
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Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться во время пандемии
Роспотребнадзор поделился рекомендациями ВОЗ о том, как правильно питаться во время пандемии, особое внимание следует уделить планированию покупок.
Происшествия
Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Чите
Подтверждено наличие коронавирусной инфекции у жительницы Забайкалья, которая недавно прилетела из Москвы в Читу.
Киберспорт
Продажи Mount & Blade 2: Bannerlord в Steam превысили 2 млн копий
За Mount & Blade 2: Bannerlord на Twitch следят более 122 тысяч зрителей – игра занимает 4-е место после категорий LoL, IRL и CS:GO.
Наука
Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей
Общество
Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн барр./сутки, передает Reuters.
Общество
Академик РАН считает, что коронавирус пришел в человечество навсегда
Виталий Зверев считает, что процент смертности от коронавируса в реальности ниже, чем при гриппе.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Общество
Собянин объяснил новые правила передвижения москвичей на автомобилях
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" прокомментировал порядок передвижения горожан на личном транспорте.
Экономика
Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России
Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч человек
Общее число инфицированных на территории западного государства достигло 273 тысяч человек.
Общество
В ЯНАО отменили вертолетные рейсы
Губернатор Дмитрий Артюхов отменил регулярные полеты вертолетов в поселения Ямало-Ненецкого автономного округа, которые находятся в отдалении, на две недели.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
ЖКХ
Поменять порядок оплаты услуг ЖКХ предложила «Единая Россия»
Предлагается освободить население от проверки счетчиков, остановить начисление пени за платежи по ТКО и коммунальным услугам.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Политика
Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа.
Общество
В Кремле и Минобороны обсуждают разные сценарии парада Победы
Вторым вариантом празднования Дня Победы, о котором говорят власти Российской Федерации, является проведение парада 9 мая, но без зрителей.
Шоу-бизнес
Лолита лишила наследства единственную дочь
Певица Лолита Милявская призналась, что все свое имущество завещала близких ей людям, но в их число не вошла ее единственная 21-летняя дочь Ева.
Общество
Застрявших в Нью-Йорке россиян отправили в гостиницу
Изначально планировалось, что в пятницу, 3 апреля, из Нью-Йорка в Москву отправятся около 250 россиян, однако оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса остановил международные рейсы с 4 апреля.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан распространитель фейков о коронавирусе
В Екатеринбурге задержан распространитель фейков о состоянии дел в Свердловской области относительно коронавирусной инфекции.
Авто
В России автомобили Kia получили новую футбольную спецверсию
Энергетика
Путин рассказал, к каким рискам может привести ситуация на рынке нефти
Президент России Владимир Путин в ходе телесовещания в пятницу выразил обеспокоенность, что сложившаяся на рынке нефти ситуация может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками, передает РИА «Новости».
Здоровье
Свыше 90% зараженных коронавирусом в Китае выздоровели
По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, в стране выздоровели 93,5% заражённых коронавирусом COVID-19.
Политика
Познер заявил о комплексе неполноценности России перед Западом
В России давно существует некоторый комплекс неполноценности перед Западом, а именно по отношению к США, считает телеведущий Владимир Познер.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Политика
Губернатор Камчатки подал в отставку
Позже президент Владимир Путин принял отставку Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который занимал должность премьер-министра Якутии.
Политика
Путин включил Медведева в набсовет Роскосмоса
Новыми членами набсовета стали зампред Совбеза Дмитрий Медведев, помощник президента Игорь Левитин, командующий ВКС Сергей Суровикин, главы Минэкономразвития и Минкомсвязи Максим Решетников и Максут Шадаев.
Игры
Capcom выпустила обновление для демоверсии Resident Evil 3 Remake
Кино
Disney объявила новые даты отложенных из-за пандемии премьер
The Walt Disney Company представила обновленные даты выхода в прокат новых фильмов, отложенных из-за пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская похвалилась очаровательной внучкой-мулаткой
Ирина Понаровская порадовала своих поклонников. В своем instagram она опубликовала редкое эксклюзивное фото своей маленькой внучки Шарлотты.
Общество
В какие сроки выплатить зарплату за нерабочий апрель
Выплата зарплаты в объявленный президентом нерабочий период, в установленные вашей организацией сроки, нарушением не станет.