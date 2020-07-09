с чего всё началось

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. По ее словам, никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали, так как в стране всё в порядке и с номиналами, и с рядом банкнот.

Футбол Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.

Общество Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации. 40

Энергетика Саудовская Аравия сохранит объем экспорта нефти Саудовская Аравия в августе сохранит экспорт нефти на июльском уровне, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. 14

Политика Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. 785

Авто ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля. 242

Наука Антикоронавирусные нано-антитела создали из антител лам Выяснилось, что в клетках их крови есть нанотела, имеющие тяжелую полипептидную цепь, которые могут быть альтернативой стандартным антителам. 4

Происшествия В Кузбассе скончался ещё один пациент с коронавирусом Приводим данные по состоянию на 11:00 16 июля. Ещё у 48 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

Общество Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания диагностирует проблему хакерского взлома и поделится результатами, «когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло». 6

Общество Из Токио сообщают о рекордном числе заразившихся коронавирусом Напомним, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Японии составляет 24 тысячи человек. Умерли от COVID-19 998 жителей Японии.

Гаджеты Британская Graphcore выпустила ИИ-процессор, превосходящий NVIDIA Ampere ИИ-процессор Graphcore (Источник изображения: The Verge) Каждый чип GC200 несёт 1472 независимых процессорных ядра в виде набора "тайлов" и способен параллельно выполнять 8832 вычислительных потока. 1

Финансы До какого уровня может подняться курс рубля к осени По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар. 19

Футбол Малиновский забил и сделал два ассиста в матче с «Брешией» Всего в нынешнем сезоне 27-летний хавбек забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи в Серии А. Его статистика – здесь.

Политика В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. 492

Общество Отпустите купаться! Кому и на сколько должны сокращать рабочий день из-за жары Нет, если работа связана с постоянной ходьбой, умеренными и значительными физическими нагрузками или перемещением тяжестей, то рабочий день сокращают при более низких температурах.