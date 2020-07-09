Экономика

ИзвестияИзвестияБанк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. По ее словам, никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали, так как в стране всё в порядке и с номиналами, и с рядом банкнот.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости
", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.
РИА Новости13 июля в 08:53

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Деноминация - это не паника, а «ремонт»: Кандидат наук ответил на отказ ЦБ, напомнив о политике

Царьград14 июля в 13:29

Угроза зачеркнутого рубля. Что будет, если произойдет деноминация

Телеканал 360°14 июля в 09:19

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

РИА Новости13 июля в 08:53

ЦБ РФ не намерен проводить деноминацию рубля

РЕН ТВ13 июля в 23:59

Набиуллина исключила возможность деноминации в России

Ведомости13 июля в 09:30

Набиуллина опровергла возможность деноминации

ТАСС13 июля в 09:00

«Деноминацию рубля не рассматриваем». Но биткоин все равно лучше наличных

РБК14 июля в 06:17
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Авто

Aurus утвердил дизайн нового внедорожника Komendant

Новые автомобили вчера в 00:03
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Футбол

Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR

Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русском вчера в 11:47
Общество

Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек

Власти Иркутска эвакуировали 10 жителей города из частных домов, подтопленных в среду в результате ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Коммерсантъ вчера в 23:54
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Общество

Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК вчера в 15:47
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Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
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Энергетика

Саудовская Аравия сохранит объем экспорта нефти

Саудовская Аравия в августе сохранит экспорт нефти на июльском уровне, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

Коммерсантъ вчера в 16:55
2,8K
Политика

Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров

Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском вчера в 08:34
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Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Наука

Антикоронавирусные нано-антитела создали из антител лам

Выяснилось, что в клетках их крови есть нанотела, имеющие тяжелую полипептидную цепь, которые могут быть альтернативой стандартным антителам.
Evo-rus.com 14 июля в 04:12
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Общество

В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:03
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Энергетика

Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа

Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
REGNUM 14 июля в 12:51
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Происшествия

В Кузбассе скончался ещё один пациент с коронавирусом

Приводим данные по состоянию на 11:00 16 июля. Ещё у 48 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
Город новостей 00:19
Общество

Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей

Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания диагностирует проблему хакерского взлома и поделится результатами, «когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло».
Коммерсантъ вчера в 23:24
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Общество

Из Токио сообщают о рекордном числе заразившихся коронавирусом

Напомним, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Японии составляет 24 тысячи человек. Умерли от COVID-19 998 жителей Японии.
ИА Красная Весна 00:01
Гаджеты

Британская Graphcore выпустила ИИ-процессор, превосходящий NVIDIA Ampere

ИИ-процессор Graphcore (Источник изображения: The Verge) Каждый чип GC200 несёт 1472 независимых процессорных ядра в виде набора "тайлов" и способен параллельно выполнять 8832 вычислительных потока.
3DNews вчера в 07:11
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Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

В районе горы Артос в турецкой провинции Ван потерпел крушение самолёт-разведчик.
RT на русском вчера в 23:27
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Финансы

До какого уровня может подняться курс рубля к осени

По мнению аналитиков "Альфа-банка", есть возможности для некоторого укрепления курса рубля в III квартале 2020 года - потенциально до уровня 65 рублей за доллар.
Российская газета вчера в 23:00
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Интерфакс вчера в 15:37
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Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ вчера в 17:39
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Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму

Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК вчера в 06:49
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Гаджеты

NVIDIA DLSS 2.0 творит чудеса с производительностью и качеством Death Stranding

В Death Stranding интеллектуальное сглаживание от NVIDIA обеспечивает повышение производительности до 48 % в режиме «Качество» и до 90 % — при выборе профиля «Производительность».
3DNews вчера в 06:18
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Футбол

Малиновский забил и сделал два ассиста в матче с «Брешией»

Всего в нынешнем сезоне 27-летний хавбек забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи в Серии А. Его статистика – здесь.
Sports.ru 14 июля в 16:55
Политика

Путин и Меркель обсудили необходимость выполнения Минских соглашений

Известия вчера в 09:05
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Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
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Футбол

Андрей Талалаев: «Крылья Советов» должны были выиграть у «Краснодара»

Результат 0:0 в домашнем матче 29-го тура против «Краснодара» не устроил главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Талалаева.
Советский спорт вчера в 13:44
Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Российская газета вчера в 09:18
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Происшествия

Пожар на военном корабле США грозит крупной экологической катастрофой

Затопление корабля ВМС США, который два дня горит в порту Сан-Диего, грозит крупнейшей экологической катастрофой, 15 июля сообщает Die Welt.
ИА Красная Весна вчера в 16:27
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Общество

Отпустите купаться! Кому и на сколько должны сокращать рабочий день из-за жары

Нет, если работа связана с постоянной ходьбой, умеренными и значительными физическими нагрузками или перемещением тяжестей, то рабочий день сокращают при более низких температурах.
Новости Тюмени 72.ru вчера в 06:20
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» и одержал третью победу подряд

«Манчестер Сити» одержал в АПЛ уже третью победу подряд. «Горожане» набрали 75 очков и занимают второе место в турнирной таблице.
Чемпионат вчера в 14:57
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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