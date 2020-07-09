с чего всё началось

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина опровергла сообщения о планах ЦБ по деноминации рубля. Она разъяснила планы ЦБ во время выступления в Совете Федерации.

Набиуллина опровергла сообщения о планах ЦБ по деноминации рубля

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