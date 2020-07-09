Экономика

АБНАБННабиуллина опровергла сообщения о планах ЦБ по деноминации рубля

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина опровергла сообщения о планах ЦБ по деноминации рубля. Она разъяснила планы ЦБ во время выступления в Совете Федерации.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости
", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.
РИА Новости13 июля в 08:53

Подробнее о событии

Деноминация - это не паника, а «ремонт»: Кандидат наук ответил на отказ ЦБ, напомнив о политике

Царьград14 июля в 13:29

«Деноминацию рубля не рассматриваем». Но биткоин все равно лучше наличных

РБК14 июля в 06:17

ЦБ РФ не намерен проводить деноминацию рубля

РЕН ТВ13 июля в 23:59

Набиуллина исключила возможность деноминации в России

Ведомости13 июля в 09:30

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

RT на русском13 июля в 09:02

Набиуллина опровергла возможность деноминации

ТАСС13 июля в 09:00

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

РИА Новости13 июля в 08:53
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Музыка

В честь Дня металлурга в «Квартирнике у Маргулиса» споют Агутин, Варум и Uma2rman

Все новости (Нижний Тагил) вчера в 06:12
Футбол

Тренер «Оренбурга» после вылета из РПЛ предложил расширить лигу

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов, чья команда вылетела из РПЛ, после разгромного поражения от «Зенита» (1:4) предложил расширить чемпионат России.
Metaratings вчера в 16:05
Футбол

В футбольном клубе «Уфа» выявлено два случая заболевания коронавирусом

В футбольном клубе «Уфа» выявлено два новых случая заражения коронавирусом.
UfacityNews.ru вчера в 10:53
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Общество

Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей

Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания диагностирует проблему хакерского взлома и поделится результатами, «когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло».
Коммерсантъ вчера в 23:24
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Шоу-бизнес

Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты

Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru 14 июля в 06:20
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Экономика

Трутнев: более двух триллионов рублей предусмотрено на развитие ДФО

Нацпрограмма развития Дальнего Востока предусмотрит выделение более 2 триллионов рублей на нужды макрорегиона до 2024 года, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
РИА Новости 00:50
Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика

RT на русском вчера в 23:27
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv вчера в 08:12
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости вчера в 08:36
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Автоспорт

«Рейсинг Пойнт» предложил контракт чемпиону «Формулы-1» Феттелю

News.ru вчера в 06:54
Футбол

«Спартак» разгромил «Ахмат» в чемпионате России по футболу

Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 обыграли грозненский "Ахмат" в матче 29-го тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги.
Интерфакс-Спорт вчера в 13:00
Происшествия

Пожар на военном корабле США грозит крупной экологической катастрофой

Затопление корабля ВМС США, который два дня горит в порту Сан-Диего, грозит крупнейшей экологической катастрофой, 15 июля сообщает Die Welt.
ИА Красная Весна вчера в 16:27
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Происшествия

Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест

Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ вчера в 11:39
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Политика

Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом главы Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 16:39
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Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости вчера в 09:44
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Происшествия

В Бурятии на съемках клипа произошло массовое заражение коронавирусом

Массовое заражение коронавирусом произошло в Республике Бурятия на съемках клипа, тестирование подтвердило инфицирование восьми человек.
ТАСС 00:22
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Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
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Политика

Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки

По информации «Грозный-информ», работающая с МИД Израиля общественная организация горских евреев «Шах-Даг» предлагает создавать на Северном Кавказе центры для африканцев, вывозить их туда на реабилитацию и лечение, а потом отправлять назад в Африку.
Евразия Daily вчера в 05:05
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Энергетика

Саудовская Аравия сохранит объем экспорта нефти

Саудовская Аравия в августе сохранит экспорт нефти на июльском уровне, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.
Газета.Ru вчера в 09:03
14
Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова опроверг свое увольнение

Адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев опроверг сообщения о том, что от его услуг артист отказался.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
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Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
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Энергетика

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

По данным компании, поставки тепла потребителям находятся под угрозой из-за долгов теплопроизводителей и ненадлежащих расчётов многих предприятий за газ.
News.ru 14 июля в 02:54
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Здоровье

Диетолог назвал вред чипсов преувеличенным

Вред чипсов сильно преувеличен.
РБК 00:13
5
Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 15

На 14 июля в Кузбассе у 2 553 человек подтвержден коронавирус. выздоровели 1 222 человека, в том числе 49 за сутки.
Kursk.com 14 июля в 01:59
51
Здоровье

В Омской области растёт число заболевших COVID-19

В Омской области в последнее время был отмечен рост числа людей, заболевших COVID-19.
Пишет Омск вчера в 07:28
123
Общество

Российские учителя назвали признаки плохого педагога

«Российские учителя рассказали, какими качествами обладают хороший и плохой педагоги», — пишет RT.
URA.Ru 00:15
Экономика

Сбербанк инвестирует 1 млрд рублей в СП с «Союзмультфильмом»

Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие ‒ ООО «Союзмультфильм». Доля банка в СП составляет 80%.
Ведомости вчера в 08:13
62
Здоровье

Три женщины и мужчина умерли от коронавируса в Самарской области

О росте печальной статистики в среду, 15 июля сообщил оперштаб. От коронавируса умерли три женщины и один мужчина.
Kursk.com вчера в 06:40
20
Общество

ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»

Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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