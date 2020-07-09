с чего всё началось

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина опровергла сообщения о планах ЦБ по деноминации рубля. Она разъяснила планы ЦБ во время выступления в Совете Федерации.

Набиуллина опровергла сообщения о планах ЦБ по деноминации рубля

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 57

Политика Польских дипломатов отозвали из ООН после пранка над Дудой После звонка российских пранкеров польскому лидеру Анджею Дуде двух сотрудников постпредства Польши при ООН отозвали на родину, сообщил МИД республики.

Армия и оружие Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции 1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана. 1K

Спорт Презентация игр для Xbox Series X продлится около часа Microsoft подробнее рассказала о грядущей презентации игр для Xbox Series X: продолжительность мероприятия составит около часа нас ждёт первый показ сюжетной кампании Halo Infinite трансляция будет в 1080р при 60 FPS после неё появится запись в 4К субтитры будут и на русском.

Общество Собянин оценил угрозу повторного введения карантина в Москве Москва имеет большие шансы избежать повторного введения карантина из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин. 856

Экономика «Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании. 16

Общество Шесть человек задержаны в Москве на пикете в поддержку фигурантов дела «Нового величия» Полиция задержала шесть человек на пикете в поддержку фигурантов дела "Нового величия", которые прошли на Лубянке в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Политика Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий». 43

Энергетика ФАС и Минэнерго подготовили меры для стабилизации рынка топлива Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго подготовили комплекс мер, направленных на поддержание стабильности рынка моторного топлива в условиях ускоренных темпов восстановления спроса, говорится в совместном заявлении ведомств.

Политика Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. 5

Общество Реаниматолог призвал екатеринбуржцев соблюдать самоизоляцию Реаниматолог, который работает в одной из больниц Екатеринбурга, призвал местных жителей соблюдать самоизоляцию. 85

Технологии Обновление Windows удалило встроенные программы Пользователи заметили, что выпущенный в рамках регулярного цикла обновлений Patch Tuesday апдейт KB4565503 удалил встроенные приложения операционной системы. 15

Армия и оружие В России завершился весенний военный призыв В России завершился весенний призыв, сообщает ОТР. Обычно он длится с апреля до 1 июля, но из-за пандемии в этом году сроки сдвинулись. 12