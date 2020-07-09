Экономика

АБНАБННабиуллина опровергла сообщения о планах ЦБ по деноминации рубля

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина опровергла сообщения о планах ЦБ по деноминации рубля. Она разъяснила планы ЦБ во время выступления в Совете Федерации.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости
", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.
РИА Новости13 июля в 08:53

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РЕН ТВ13 июля в 23:59

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Ведомости13 июля в 09:30

Набиуллина опровергла возможность деноминации

ТАСС13 июля в 09:00

Угроза зачеркнутого рубля. Что будет, если произойдет деноминация

Телеканал 360°14 июля в 09:19
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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