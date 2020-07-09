Экономика
АБННабиуллина опровергла сообщения о планах ЦБ по деноминации рубля
Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина опровергла сообщения о планах ЦБ по деноминации рубля. Она разъяснила планы ЦБ во время выступления в Совете Федерации.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.РИА Новости13 июля в 08:53
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Армия и оружие
В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС
РИА Новости 09:37
Политика
В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках
Как утверждается в заявлении Рааба, при этом «нет никаких свидетельств существования обширной кампании России против выборов».
RT на русском 10:21
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 10:42
Происшествия
Уголовное дело возбудили из-за смерти женщины при липосакции в Москве
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, из-за гибели пациентки во время пластической операции в одной из частных столичных клиник.
Известия 09:23
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Авто
В России установили новые правила продажи красивых автономеров
Новые автомобили 10:35
Общество
«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей
«Роснефть» по итогам консультаций с РБК решила отозвать свой иск к изданию, в котором требовала компенсацию в размере 43 миллиардов рублей.
Дождь 10:43
Политика
США наложат санкции на проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» будут наложены санкции.
Вестник СЗФО 04:01
Здоровье
В Саратовской области двое медработников скончались от коронавируса
Всего в регионе с начала эпидемии зарегистрировано 1 039 случаев заражения коронавирусом у медицинских работников, 836 медикам удалось справиться с недугом.
Evo-rus.com 10:33
Происшествия
Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач
Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.
Газета.Ru 05:45
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Шоу-бизнес
Беременная Джиджи Хадид показала сильно округлившийся живот
Джиджи Хадид во время эфира продемонстрировала своим зрителям беременный живот.
Слово и Дело 06:09
Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
Футбол
Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом
В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
Технологии
В KFC начнут продавать наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере
По данным сетевика, из всего меню посетители активнее всего заказывают крылышки.
Live24 07:37
Авто
Audi привезла в РФ юбилейную версию Audi A6 allroad quattro
Пока на Россию выделено только 50 автомобилей, и все – из юбилейной серии 20 Years Edition, приуроченной к 20-летию модели.
Автоновости дня 06:30
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 14 июля в 11:33
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на всех выборах
Госдума приняла во втором, решающем чтении законопроект, который позволит власти и ее партии еще больше затруднить оппозиции наблюдение за проведением любых выборов.
Московский Комсомолец вчера в 11:21
Общество
В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
Гаджеты
Частота обновления экрана Samsung Galaxy S20 Lite составит 120 Гц
По сведениям Ice universe, модель Galaxy S20 Lite будет оборудована качественным дисплеем с частотой обновления 120 Гц.
3DNews 08:37
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
После введения второй дозы вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев.
Государственные Вести вчера в 04:39
Футбол
ФИФА представила календарь чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре
Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Turkmenportal вчера в 10:39
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
Футбол
Роспотребнадзор не нашел нарушений сотрудников в отношении клубов РПЛ
Роспотребнадзор попросил Российский футбольный союз предоставить данные после заявлений футбольного клуба "Ростов" о якобы договорённостях неназванных лиц с ведомством об участии в чемпионате России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 07:54