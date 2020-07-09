с чего всё началось

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина опровергла сообщения о планах ЦБ по деноминации рубля. Она разъяснила планы ЦБ во время выступления в Совете Федерации.

Набиуллина опровергла сообщения о планах ЦБ по деноминации рубля

Происшествия СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала Следствие располагает «неопровержимыми доказательствами» причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова. 3

Происшествия Уголовное дело возбудили из-за смерти женщины при липосакции в Москве Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, из-за гибели пациентки во время пластической операции в одной из частных столичных клиник. 14

Общество «Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей «Роснефть» по итогам консультаций с РБК решила отозвать свой иск к изданию, в котором требовала компенсацию в размере 43 миллиардов рублей.

Здоровье В Саратовской области двое медработников скончались от коронавируса Всего в регионе с начала эпидемии зарегистрировано 1 039 случаев заражения коронавирусом у медицинских работников, 836 медикам удалось справиться с недугом. 11

Происшествия Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина. 70

Шоу-бизнес Беременная Джиджи Хадид показала сильно округлившийся живот Джиджи Хадид во время эфира продемонстрировала своим зрителям беременный живот.

Политика Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by. 25

Энергетика «Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева. 288

Политика Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на всех выборах Госдума приняла во втором, решающем чтении законопроект, который позволит власти и ее партии еще больше затруднить оппозиции наблюдение за проведением любых выборов. 824

Футбол ФИФА представила календарь чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте опубликовала календарь матчей предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. 2

Общество Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. 77