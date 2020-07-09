Экономика

АБНАБННабиуллина опровергла сообщения о планах ЦБ по деноминации рубля

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина опровергла сообщения о планах ЦБ по деноминации рубля. Она разъяснила планы ЦБ во время выступления в Совете Федерации.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости
", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.
РИА Новости13 июля в 08:53

Подробнее о событии

Деноминация - это не паника, а «ремонт»: Кандидат наук ответил на отказ ЦБ, напомнив о политике

Царьград14 июля в 13:29

Набиуллина опровергла возможность деноминации

ТАСС13 июля в 09:00

«Деноминацию рубля не рассматриваем». Но биткоин все равно лучше наличных

РБК14 июля в 06:17

ЦБ РФ не намерен проводить деноминацию рубля

РЕН ТВ13 июля в 23:59

Набиуллина исключила возможность деноминации в России

Ведомости13 июля в 09:30

Угроза зачеркнутого рубля. Что будет, если произойдет деноминация

Телеканал 360°14 июля в 09:19

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

РИА Новости13 июля в 08:53
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Детей Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

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Политика

Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
RT на русском 10:07
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Общество

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала

Evo-rus.com 10:19
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Марина Федункив рассказала о муже-наркомане, который ее избивал

Марина Федункив, которую российские зрители запомнили по сериалу «Реальные пацаны», в выпуске популярного шоу «Алена, блин!» впервые откровенно рассказала о том, о чем долгое время молчала: о побоях, которые она терпела от мужа-наркомана.
Shraibikus News 10:48
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
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Общество

В Мурманской области продлили режим повышенной готовности

Власти Мурманской области продлили до 1 августа режим повышенной готовности в регионе в связи с напряженной ситуацией по коронавирусу в ряде городов, в том числе в Мурманске и Североморске, сообщил губернатор Андрей Чибис на пресс-конференции в в онлайн-формате.
РИА Новости 10:51
Политика

Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине

В мае британские и американские спецслужбы сообщили о якобы происходивших со стороны России кибератаках на организации здравоохранения и исследовательские центры, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса.
ТК Звезда 10:47
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Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
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Футбол

Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом

В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
92
Политика

Шнуров опроверг сообщения о планах баллотироваться в Госдуму

Газета.Ru 10:33
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Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
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Футбол

Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команде нет смысла выходить на игру Кубка России с "Зенитом", если обслуживать встречу будет судья Михаил Вилков.
Вести.Ru 10:10
Общество

Собянин оценил угрозу повторного введения карантина в Москве

Москва имеет большие шансы избежать повторного введения карантина из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:48
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Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
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Армия и оружие

В МИД прокомментировали наращивание США военной помощи Украине

В Москве обратили внимание на планомерное наращивание США военной помощи Киеву, Вашингтон стремится закрепить свое влияние на оборонный сектор Украины, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Экономика

«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд

Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
BFM.ru 10:44
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Общество

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
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Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

Lenta.ru 10:26
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Общество

Познер охарактеризовал Россию одним словом

News.ru 10:00
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Происшествия

Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач

Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.
Газета.Ru 05:45
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Здоровье

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прилетит в Екатеринбург

В пятницу, 17 июля, в Свердловской области ждут визита Михаила Мурашко, министра здравоохранения России.
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Общество

Минтруд назвал новые категории граждан, которые смогут рассчитывать на детские выплаты

На выплаты смогут рассчитывать новые категории граждан. Судя по всему, «бумажной волокиты» теперь станет меньше.
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Влияние гигантских столкновений между планетами на формирование атмосферы

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Карантинные ограничения в Украине будут продлены до 31 августа

Глава украинского минздрава Максим Степанов, 15 июля 2020 года, в ходе интервью для РБК-Украина сообщил о продлении карантина в стране до 31 августа.
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У российского экс-губернатора нашли особняк за 100 млн рублей

Экс-губернатор Курганской области Олег Богомолов оказался владельцем особняка в Москве площадью 735,4 кв. м. Стоимость жилья и земли бывшего главы региона оценивается в 100 млн рублей.
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«Рейсинг Пойнт» предложил контракт чемпиону «Формулы-1» Феттелю

News.ru вчера в 06:54
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Lisa.ru 05:30
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Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой

Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
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Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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