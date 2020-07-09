с чего всё началось

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина опровергла сообщения о планах ЦБ по деноминации рубля. Она разъяснила планы ЦБ во время выступления в Совете Федерации.

Набиуллина опровергла сообщения о планах ЦБ по деноминации рубля

Общество Мосгорсуд признал законным арест Фургала Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Общество Вирусологи ответили на сообщения об ошибках тестов на коронавирус Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой. 148

Экономика Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. 405

Общество В Москве открылись пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус «Сегодня для горожан по поручению мэра Москвы открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР», — заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. 2

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Общество Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов Бумаги социальной сети резко упали в цене после новости о крупной хакерской атаке на Twitter, в результате которой были взломаны десятки верифицированных аккаунтов с миллионами подписчиков. 118

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Политика Председатель «Укргазбанка» Шевченко назначен главой НБУ Председатель правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко назначен главой Национального банка Украины.

Общество Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей. 708

Экономика Назван срок выхода российской экономики из кризиса Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. 35