Экономика
АБННабиуллина опровергла сообщения о планах ЦБ по деноминации рубля
Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина опровергла сообщения о планах ЦБ по деноминации рубля. Она разъяснила планы ЦБ во время выступления в Совете Федерации.
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с чего всё началось
Как ранее писали "Ведомости", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.РИА Новости13 июля в 08:53
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Кино
Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»
Live24 вчера в 12:47
Общество
Мосгорсуд признал законным арест Фургала
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:20
Общество
Руководители российских СМИ поручились за Ивана Сафронова
Главные редакторы и журналисты многих российских изданий поручились за бывшего журналиста «Коммерсанта» и советника главы «Роскомоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.
Телеканал RTVI 04:12
Происшествия
В Ленобласти один человек погиб, четверо ранены при падении подъемника
Российская газета 05:16
Армия и оружие
Азербайджан сбил армянский беспилотник
Piter.tv 05:01
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество
Россиянам станут доступны бесплатные участки в Арктике
Газета.Ru 03:18
Общество
Вирусологи ответили на сообщения об ошибках тестов на коронавирус
Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой.
РБК вчера в 20:00
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
Общество
В Москве открылись пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус
«Сегодня для горожан по поручению мэра Москвы открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР», — заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
РБК 04:10
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
По информации "MASH" суд удовлетворил иск компании "Бенефит" к первой семье продюсера.
Paparazzi.ru 05:06
Политика
Глава Азербайджана отреагировал на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Народу Азербайджана надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, и посредники должны понять это, заявил президент республики Ильхам Алиев во время заседания кабинета министров.
News.ru 03:03
Армия и оружие
Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС
РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
Piter.tv 03:32
Авто
ЕЭК определила запрещенные к установке подержанные запчасти
На днях «Автоновости дня» сообщили о том, что в России запретят ремонтировать автомобили подержанными и восстановленными запчастями.
Автоновости дня 01:23
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Здоровье
В Свердловской области выявлено ещё 245 носителей коронавируса
Екатеринбург, 14 июля 2020, 11:17 — REGNUM В Свердловской области за 13 июля подтверждено ещё 245 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 14 июля в 04:17
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Общество
Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов
Бумаги социальной сети резко упали в цене после новости о крупной хакерской атаке на Twitter, в результате которой были взломаны десятки верифицированных аккаунтов с миллионами подписчиков.
РБК 03:57
Шоу-бизнес
Адвокат потерпевших по делу Ефремова опроверг иск на 40 млн
Представитель семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя Александр Добровинский, высказался по поводу появившихся сообщений о том, что потерпевшая сторона потребовала от актера компенсацию в размере 40 миллионов рублей.
АБН 00:49
Политика
Председатель «Укргазбанка» Шевченко назначен главой НБУ
Председатель правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко назначен главой Национального банка Украины.
Газета.Ru 04:48
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК вчера в 15:47
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
REGNUM вчера в 23:17
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Экономика
Назван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
Культура
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
Evo-rus.com 13 июля в 10:20
Культура
Праздничное шоу «Вечерний РУСАЛ» смогут увидеть все жители Хакасии
17 июля в 20:00 впервые в истории РУСАЛа пройдет праздничное телешоу «Вечерний РУСАЛ».
Хакасия 03:32
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50