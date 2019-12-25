Экономика

ВедомостиВедомостиНабиуллина предложила правительству купить долю ЦБ в Сбербанке

Вопрос о смене основного акционера Сбербанка обсуждается, но речь может идти только о продаже пакета правительству, а не о передаче, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».
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Эльвира Набиуллина
То, что касается дискуссии о продаже Сбербанка правительству, переговоры идут, решение окончательное не принято.
— Эльвира Набиуллина, российский политикИзвестия 25 декабря в 07:15

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