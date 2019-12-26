Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, еще раз говорю, не публично обсуждается. Тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отказалась безвозмездно передать правительству Сбербанк, который сейчас находится под контролем регулятора. Она заявила, что речь может идти только о продаже. «Переговоры идут, решение окончательное не принято», — сказала Набиуллина в интервью «Интерфаксу».

Набиуллина отказалась отдавать Сбербанк правительству просто так

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