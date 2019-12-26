Экономика
URA.RuНабиуллина отказалась отдавать Сбербанк правительству просто так
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отказалась безвозмездно передать правительству Сбербанк, который сейчас находится под контролем регулятора. Она заявила, что речь может идти только о продаже. «Переговоры идут, решение окончательное не принято», — сказала Набиуллина в интервью «Интерфаксу».
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Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, еще раз говорю, не публично обсуждается. Тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать.
— Антон Силуанов, российский экономистРБК вчера в 05:39
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Набиуллина: решение о продаже доли ЦБ в Сбербанке правительству пока не принято
Интерфакс - Россия25 декабря в 07:15
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