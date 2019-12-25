Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUНабиуллина рассказала о продаже доли ЦБ в Сбербанке

Эльвира Набиуллина, занимающая должность председателя Центрального банка России, заявила, что переход доли Сбербанка, которая принадлежит ЦБ, связан с продажей. В декабре стало известно, что правительство обсуждает вопрос о передачи доли Центробанка в Сбербанке другой государственной структуре.
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ЦБ ведет переговоры о продаже правительству своей доли в Сбербанке

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Глава ЦБ рассказала о переговорах по продаже кабмину доли в Сбербанке

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РБКвчера в 09:57
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«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков

«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
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Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
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Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" для Тихоокеанского флота спустили на воду на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи".
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Экономика

Банк России лишил лицензий три страховые компании

Компания «Плато» лишилась лицензии на перестрахование, страховая медицинская компания «Урал-Рецепт М» — на осуществление добровольного личного страхования, «Адвант-Страхование» — на осуществление добровольного личного страхования.
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Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
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Армия и оружие

Масштабные поставки Су-57 в войска начнутся в 2020 году

Первые масштабные поставки истребителя пятого поколения Су-57 в Военно-космические силы начнутся уже в следующем году.
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Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета

На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
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Путин предложил смягчить наказание за невозврат валютной выручки

Пакет законопроектов, который предполагает декриминализацию наказания за нарушение сроков возврата валютной выручки, глава государства внёс в Государственную думу РФ.
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Политика

Новак пообещал достроить «Северный поток-2»

Строительство газопровода "Северный поток-2" будет закончено, несмотря на введенные против этого проекта санкции США.
Труд 02:25
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
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С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппу

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Гоген Солнцев на Новый год уедет на море без пожилой супруги

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В Москве напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии

Двое неизвестных в минувшую субботу напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева.
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Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
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Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе

Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.
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Huawei работает над аналогами приложений Google

Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.
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Армия и оружие

Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии

Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.
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Путин сыграл в предновогоднем хоккейном матче на Красной площади

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Фигурист Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате РФ

РИА "Новости" / Александр Вильф Российский фигурист Макар Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
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ВСУ похвастались «подарком от сепаратистов» и вскрыли свою позицию на линии фронта

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На белорусском заводе Geely выпустили «юбилейный» автомобиль

CarsWeek.ru вчера в 23:51
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Москва готовит зеркальный ответ Лондону из-за нападок на журналистов

Россия отреагирует на действия Великобритании против российских журналистов симметричными мерами.
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Пелагея развелась с Иваном Телегиным

Певица Пелагея развелась с хоккеистом Иваном Телегиным. Пара поженилась в 2016 году, у них растет дочь Таисия.
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Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Редакция журнала Forbes Russia представила рейтинг пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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