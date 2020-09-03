Набиуллина отметила рекордный переток вкладов в ценные бумаги
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Снижение ставок повлияло на привлекательность депозитов и привело к рекордному перетоку средств физлиц в альтернативные инструменты сбережений, инструменты рынка капитала, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.В источнике
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Московский Комсомолец31 августа в 05:07