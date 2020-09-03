Набиуллина отметила рекордный переток вкладов в ценные бумаги
Смотрите также
Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального
Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом
Лукашенко внесли в базу «Миротворца»
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
В Волгограде ФСБ обнаружила тайник с оружием убитого лидера ОПГ
Кейт Бланшетт назвала чудом открытие 77-го Венецианского кинофестиваля
Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты
В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, убившего двух грабителей
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito
Новый клип на песню «3 сентября» выпустил шансонье Шуфутинский
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального
Лукашенко внесли в базу «Миротворца»
РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре со «Спартаком»
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito
Снижение ставок повлияло на привлекательность депозитов и привело к рекордному перетоку средств физлиц в альтернативные инструменты сбережений, инструменты рынка капитала, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.В источнике
Подробнее о событии
Что выгоднее в Казани: инвестиции на валютном рынке или кредитный потребительский кооператив
Московский Комсомолец31 августа в 05:07