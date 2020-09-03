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Российская газета
Российская газета

Набиуллина отметила рекордный переток вкладов в ценные бумаги

Снижение ставок повлияло на привлекательность депозитов и привело к рекордному перетоку средств физлиц в альтернативные инструменты сбережений, инструменты рынка капитала, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.В источнике
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Экономика сегодня

Набиуллина рассказала о рекордном оттоке средств с банковских депозитов

Экономика сегодня12:34
Московский Комсомолец

Что выгоднее в Казани: инвестиции на валютном рынке или кредитный потребительский кооператив

Московский Комсомолец31 августа в 05:07
Lenta.ru

Побег россиян из банковских вкладов оказался рекордным

Lenta.ru10:51
Коммерсантъ

Набиуллина: россияне выводят средства из депозитов на фоне снижения ставок

Коммерсантъ09:18
ТАСС

ЦБ в 2020 году фиксирует рекордный переток средств с депозитов в другие формы сбережений

ТАСС08:37
Вести.Ru

ЦБ фиксирует рекордный переток средств с депозитов в другие формы сбережений

Вести.Ru05:28
Российская газета

Набиуллина отметила рекордный переток вкладов в ценные бумаги

Российская газета12:06

Главной мечтой жителей России стал немецкий полноприводный внедорожник

По информации издания "Новые автомобили", 55% респондентов назвали идеальными машины немецких марок, 42% считают лучшими японские авто, а 17% опрошенных отдают предпочтение транспортным средствам корейских брендов.
Новые автомобили08:42
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Кейт Бланшетт назвала чудом открытие 77-го Венецианского кинофестиваля

Кейт Бланшетт, которая в этом году стала президентом Венецианского фестиваля, в приветственной речи отреагировала на изменения в организации мероприятия, назвав сам факт проведения фестиваля чудом.
Экономика сегодня12:52
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Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito

Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства.
BFM.ru06:48
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