Набиуллина отметила рекордный переток вкладов в ценные бумаги
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Снижение ставок повлияло на привлекательность депозитов и привело к рекордному перетоку средств физлиц в альтернативные инструменты сбережений, инструменты рынка капитала, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.В источнике
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