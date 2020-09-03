Комсомольский пруд стал местом преступления

Очевидные факты махинаций с бюджетными средствами при благоустройстве сквера у Комсомольского пруда, о чем не раз писал GOROD48, стали основанием для возбуждения следственной частью УМВД РФ по Липецку уголовного дела по ч.4. ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»).