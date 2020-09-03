Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Набиуллина отметила рекордный переток вкладов в ценные бумаги

Снижение ставок повлияло на привлекательность депозитов и привело к рекордному перетоку средств физлиц в альтернативные инструменты сбережений, инструменты рынка капитала, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Набиуллина отметила рекордный переток вкладов в ценные бумаги

Российская газета12:06
Lenta.ru

Побег россиян из банковских вкладов оказался рекордным

Lenta.ru10:51
Евразия Daily

Набиуллина сообщила о рекордном оттоке средств с банковских депозитов

Евразия Daily08:52
Финмаркет

Набиуллина советует банкам учитывать в депозитной политике конкуренцию со стороны иных инструментов сбережения

Финмаркет09:16
Коммерсантъ

Набиуллина: россияне выводят средства из депозитов на фоне снижения ставок

Коммерсантъ09:18
ТАСС

ЦБ в 2020 году фиксирует рекордный переток средств с депозитов в другие формы сбережений

ТАСС08:37
Вести.Ru

ЦБ фиксирует рекордный переток средств с депозитов в другие формы сбережений

Вести.Ru05:28

Немецкий кабмин вступил в полемику с Лукашенко по ситуации с Навальным

Правительство Германии прокомментировало заявление президента Белоруссии Алексадра Лукашенко, который назвал фальсификацией заявление Берлина об обнаружении в организме Алексея Навального отравляющего вещества веществами из группы "Новичок".
Газета.Ru13:12
143

Комсомольский пруд стал местом преступления

Очевидные факты махинаций с бюджетными средствами при благоустройстве сквера у Комсомольского пруда, о чем не раз писал GOROD48, стали основанием для возбуждения следственной частью УМВД РФ по Липецку уголовного дела по ч.4. ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»).
Gorod4805:44

Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
144