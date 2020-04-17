Экономика

ИзвестияИзвестияНабиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
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Эльвира Набиуллина
У нас сейчас так называемый структурный профицит ликвидности банковской системы на уровне около 2,5 триллиона рублей. У банков есть еще и около 7 триллионов рыночного обеспечения, и под это они всегда могут привлечь деньги на рынке или у Банка России.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРоссийская газета 05:19

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ЦБ не будет вводить мораторий на снятие вкладов

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Экономика

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Технологии

Антипиратский закон могут распространить на мобильные приложения

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Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
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Общество

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В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

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