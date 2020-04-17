Экономика
ИзвестияНабиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Читать в источнике
Оценить831
Подробнее о событии
Показать все источники
Набиуллина объяснила, запретят ли в России снимать деньги с банковских вкладов
URA.Ru17 апреля в 05:44
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:33, Ашберн
Здоровье
В Омской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом
Омск, 19 апреля 2020, 12:54 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в Омской области за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM 19 апреля в региональном минздраве.
REGNUM 05:54
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что существует надежда выйти на следующей неделе пик по числу заболевших коронавирусом в России.
РИА Новости 08:00
Общество
В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан
В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан.
Дон-ТР 07:18
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Здоровье
Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом
По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:17
Политика
Пилот МиГ-31 ВКС России снял на видео встречу с истребителем НАТО
Пилот высотного перехватчика МиГ-31 ВКС России поприветствовал летчика за штурвалом истребителя F-16 одной из стран НАТО.
Lenta.ru 07:39
Шоу-бизнес
Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
Невские Новости вчера в 20:30
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 17 апреля в 09:30
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
RT на русском вчера в 10:15
Политика
Трамп пригрозил Китаю «последствиями» из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку коронавируса нового типа, то Пекин ждут «последствия».
ФАН вчера в 22:21
Экономика
Правительство начнет давать деньги бизнесу на выплату зарплат
Компании из пострадавших от кризиса отраслей через месяц получат деньги «на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат», пообещал президент Владимир Путин 15 апреля.
Ведомости 15 апреля в 18:25
Общество
58 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области
Оперштаб Тульской области сообщил в воскресенье, 19 апреля о 58 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Kursk.com 06:38
Экономика
В ФНБ к концу года останется 7 трлн рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года снизится до 7 трлн рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Газета.Ru 07:48
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Общество
Названы товары, спрос на которые взлетел в РФ на фоне пандемии
На фоне изоляции в период пандемии в России резко возрос спрос на маникюрные наборы и на машинки для стрижки волос, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:24
Здоровье
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС вчера в 00:34
Общество
В России установили максимальные выплаты безработным
Постановление о максимальных выплатах безработным гражданам подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
ФАН 17 апреля в 09:37
Здоровье
Врач развеял популярные мифы об алкоголе
Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете и главный врач в Диабетическом центре Стено при Орхусской университетской больнице Йенс Мельгор Бруун в беседе с изданием Jyllands-Posten развеял популярные мифы об алкоголе.
РИА Новости 06:38
Общество
Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор
Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09
Культура
Скончался писатель Александр Кабаков
News.ru вчера в 17:28
Общество
Жители Подмосковья теперь могут оформить цифровой пропуск по СМС
Оформить цифровой пропуск для передвижений жители Подмосковья теперь могут по СМС.
BFM.ru 08:20
Общество
МЧС назвало необходимые при госпитализации вещи и документы
В условиях распространения COVID-19 специалисты МЧС порекомендовали россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Общественное телевидение России 07:38
Общество
Всероссийские проверочные работы для школьников перенесли на осень
Как сообщают «Известия», Минпросвещения России приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
Тверские ведомости 17 апреля в 08:43
Экономика
В России резко вырос спрос на наличные
С начала марта в России было выдано около триллиона рублей наличных – это больше, чем за весь прошлый год.
Эхо Москвы 07:00
Общество
Орешкин рассказал о негативном прогнозе по итогам второго квартала
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила о том, что динамика ВВП России в этом году будет отрицательной, а основной удар в экономике придется на второй квартал.
РИА Новости 07:57
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в РФ
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков объявил срок победы над новым типом коронавируса в России.
МедиаПоток 02:32