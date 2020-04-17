Экономика

ИзвестияИзвестияНабиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
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ЦБ не будет вводить мораторий на снятие вкладов

Коммерсантъ17 апреля в 05:44

Центробанк не собирается вводить мораторий на вклады населения

Комсомольская правда17 апреля в 05:30

Глава ЦБ исключила мораторий на выдачу вкладов населению

РБК17 апреля в 05:37

Набиуллина объяснила, запретят ли в России снимать деньги с банковских вкладов

URA.Ru17 апреля в 05:44

ЦБ исключил мораторий на снятие денег с банковских вкладов

Российская газета17 апреля в 05:19

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Известия17 апреля в 05:13

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

ТАСС17 апреля в 05:10
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:33, Ашберн
Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал обвинения в избиении жены

Lenta.ru 03:57
59
Здоровье

В Омской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

Омск, 19 апреля 2020, 12:54 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в Омской области за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM 19 апреля в региональном минздраве.
REGNUM 05:54
4
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что существует надежда выйти на следующей неделе пик по числу заболевших коронавирусом в России.
РИА Новости 08:00
1,1K
Общество

В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан

В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан.
Дон-ТР 07:18
65
Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
1,1K
Здоровье

Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом

По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:17
62
Политика

Пилот МиГ-31 ВКС России снял на видео встречу с истребителем НАТО

Пилот высотного перехватчика МиГ-31 ВКС России поприветствовал летчика за штурвалом истребителя F-16 одной из стран НАТО.
Lenta.ru 07:39
Шоу-бизнес

Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа

Невские Новости вчера в 20:30
Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
775
Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
761
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 17 апреля в 09:30
3K
Происшествия

Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

RT на русском вчера в 10:15
1,3K
Политика

Трамп пригрозил Китаю «последствиями» из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку коронавируса нового типа, то Пекин ждут «последствия».
ФАН вчера в 22:21
754
Экономика

Правительство начнет давать деньги бизнесу на выплату зарплат

Компании из пострадавших от кризиса отраслей через месяц получат деньги «на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат», пообещал президент Владимир Путин 15 апреля.
Ведомости 15 апреля в 18:25
Общество

58 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области

Оперштаб Тульской области сообщил в воскресенье, 19 апреля о 58 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Kursk.com 06:38
88
Экономика

В ФНБ к концу года останется 7 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года снизится до 7 трлн рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Газета.Ru 07:48
85
Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
2,5K
Политика

Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
1,7K
Общество

Названы товары, спрос на которые взлетел в РФ на фоне пандемии

На фоне изоляции в период пандемии в России резко возрос спрос на маникюрные наборы и на машинки для стрижки волос, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:24
Здоровье

В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС вчера в 00:34
225
Общество

В России установили максимальные выплаты безработным

Постановление о максимальных выплатах безработным гражданам подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
ФАН 17 апреля в 09:37
2,2K
Здоровье

Врач развеял популярные мифы об алкоголе

Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете и главный врач в Диабетическом центре Стено при Орхусской университетской больнице Йенс Мельгор Бруун в беседе с изданием Jyllands-Posten развеял популярные мифы об алкоголе.
РИА Новости 06:38
1
Общество

Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор

Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09
94
Культура

Скончался писатель Александр Кабаков

News.ru вчера в 17:28
19
Общество

Жители Подмосковья теперь могут оформить цифровой пропуск по СМС

Оформить цифровой пропуск для передвижений жители Подмосковья теперь могут по СМС.
BFM.ru 08:20
Общество

МЧС назвало необходимые при госпитализации вещи и документы

В условиях распространения COVID-19 специалисты МЧС порекомендовали россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Общественное телевидение России 07:38
Общество

Всероссийские проверочные работы для школьников перенесли на осень

Как сообщают «Известия», Минпросвещения России приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
Тверские ведомости 17 апреля в 08:43
613
Экономика

В России резко вырос спрос на наличные

С начала марта в России было выдано около триллиона рублей наличных – это больше, чем за весь прошлый год.
Эхо Москвы 07:00
Общество

Орешкин рассказал о негативном прогнозе по итогам второго квартала

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила о том, что динамика ВВП России в этом году будет отрицательной, а основной удар в экономике придется на второй квартал.
РИА Новости 07:57
10
Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в РФ

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков объявил срок победы над новым типом коронавируса в России.
МедиаПоток 02:32
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