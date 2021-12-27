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Набиуллина ожидает инфляцию более 8% по итогам 2021 года

Годовая инфляция в России по итогам 2021 года немного превысит 8%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия-1
".
ТАСС
По словам главы регулятора, продукты питания подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты - на 19,4%. "Дорожали автомобили, стройматериалы, но с сентября не просто замедлились цены, а цены начали снижаться. Ниже общего темпа роста цен росли цены на услуги", - отметила она.
ТАСС
По последним данным Минэкономразвития, на 20 декабря рост цен в РФ составил 8,22% в годовом выражении.
РИА Новости
24 декабря президент России Владимир Путин призвал правительство сделать все, чтобы подавить инфляцию и увеличить реальные располагаемые доходы людей.
Рамблер

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