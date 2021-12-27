По словам главы регулятора, продукты питания подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты - на 19,4%. "Дорожали автомобили, стройматериалы, но с сентября не просто замедлились цены, а цены начали снижаться. Ниже общего темпа роста цен росли цены на услуги", - отметила она.
Говоря о стоимости жилья, глава регулятора дала прогноз, что рост цен на жилье должен серьезно замедлиться. "Мы видим, что предложение жилья сейчас растет, и, как минимум, рост цен на жилье должен серьезно замедлиться", - пояснила она.
Политический обозреватель Чак Девор американского телеканала Fox News заявил, что медленная реакция Байдена и его администрации на глобальные вызовы может привести к опасным последствиям, включая войну.
В разрезе конкретных вакцин первое место в мире занимает китайская Sinovac (к началу декабря произведено около 2,37 млрд доз), далее идут европейская AstraZeneca (2,26 млрд доз) и еще одна китайская вакцина — Sinopharm (почти 2,1 млрд доз).
В Германии могут начаться перебои с электричеством при недостаточном объеме поставок газа из России из-за остановки "Северного потока — 2", написал в статье для Handelsblatt обозреватель Юрген Флаугер.