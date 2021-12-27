По словам главы регулятора, продукты питания подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты - на 19,4%. "Дорожали автомобили, стройматериалы, но с сентября не просто замедлились цены, а цены начали снижаться. Ниже общего темпа роста цен росли цены на услуги", - отметила она.