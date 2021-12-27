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Набиуллина ожидает инфляцию более 8% по итогам 2021 года

На фоне роста инфляции 17 декабря cовет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых.
Коммерсантъ
По словам главы регулятора, продукты питания подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты - на 19,4%. "Дорожали автомобили, стройматериалы, но с сентября не просто замедлились цены, а цены начали снижаться. Ниже общего темпа роста цен росли цены на услуги", - отметила она.
ТАСС
Говоря о стоимости жилья, глава регулятора дала прогноз, что рост цен на жилье должен серьезно замедлиться. "Мы видим, что предложение жилья сейчас растет, и, как минимум, рост цен на жилье должен серьезно замедлиться", - пояснила она.
ТАСС
По последним данным Минэкономразвития, на 20 декабря рост цен в РФ составил 8,22% в годовом выражении.
РИА Новости

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