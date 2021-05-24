Набиуллина ожидает роста ставок по вкладам
По данным Росстата, годовая инфляция по итогам апреля составила 5,5%. При этом средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, на конец апреля была ощутимо ниже — 4,72% годовых.В источнике
С чего всё началось
Набиуллина ожидает роста ставок по вкладам
Ставки по вкладам в России будут повышаться и снова начнут устойчиво покрывать инфляцию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
ПРАЙМвчера в 07:16
Набиуллина: Ставки по вкладам будут вновь устойчиво покрывать инфляцию
Российская газетавчера в 08:20