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Набиуллина ожидает роста ставок по вкладам

По данным Росстата, годовая инфляция по итогам апреля составила 5,5%. При этом средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, на конец апреля была ощутимо ниже — 4,72% годовых.В источнике

С чего всё началось

Набиуллина ожидает роста ставок по вкладам

Ставки по вкладам в России будут повышаться и снова начнут устойчиво покрывать инфляцию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
ПРАЙМвчера в 07:16

Подробнее о событии

Набиуллина ожидает роста ставок по банковским вкладам

ТАССвчера в 08:48

Набиуллина: Ставки по вкладам будут вновь устойчиво покрывать инфляцию

Российская газетавчера в 08:20

Набиуллина прогнозирует рост ставок по вкладам

REGNUMвчера в 07:12

Набиуллина ждет роста ставок по вкладам

Коммерсантъвчера в 07:40

Глава ЦБР пообещала депутатам ставки по депозитам, покрывающие инфляцию

Finam.Ruвчера в 07:24

Набиуллина ожидает роста ставок по вкладам

ПРАЙМвчера в 07:16

Набиуллина спрогнозировала рост ставок по вкладам быстрее инфляции

Ведомостивчера в 07:42
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ПРАЙМ22 мая в 07:54