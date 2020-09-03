Набиуллина: пандемия оставит долгосрочные последствия
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Пандемия оставит долгосрочные последствия, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления II съезда Ассоциации банков России. Но банки и экономика в целом справляются с возникшими вызовами.В источнике
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