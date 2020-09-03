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Вести.Ru
Вести.Ru

Набиуллина: пандемия оставит долгосрочные последствия

Пандемия оставит долгосрочные последствия, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления II съезда Ассоциации банков России. Но банки и экономика в целом справляются с возникшими вызовами.В источнике
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ТАСС

Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики России

ТАСС08:14
Росбалт

Набиуллина предупредила о долгосрочных последствиях пандемии

Росбалт08:37
Вести.Ru

Набиуллина: пандемия оставит долгосрочные последствия

Вести.Ru08:17
ФедералПресс

Набиуллина рассказала о долгосрочных последствиях коронавируса для российской экономики

ФедералПресс08:37
Известия

Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики РФ

Известия08:07
Piter.tv

Набиуллина заявила о последствиях коронавируса для экономики

Piter.tv08:06
ИА Красная Весна

Набиуллина заявила о долгосрочном влиянии пандемии на экономику России

ИА Красная Весна08:05

Омские врачи оценили выводы о следах «Новичка» в организме Навального

Врачи московский НИИ Скорой помощи имени Склифосовского, в свою очередь, провели анализ биологических жидкостей Навального и не нашли следов отравляющих веществ из группы фосфорорганических соединений, к которым относится «Новичок».
Lenta.ru06:36
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Названы сценарии санкций к России из-за отравления Навального

Глава Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер выступил против тотального бойкота России в связи с утверждениями об отравлении Алексея Навального.
Московский Комсомолец08:39
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Постпредство РФ при ОЗХО потребовало от Германии отчет по Навальному

Германия должна предоставить российскому постпредству при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) разъяснения и полный отчет о состоянии здоровья блогера Алексея Навального, заявили в организации.
ПолитРоссия08:24

Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали скандальный жест Смолова на афише

Перед матчами Лиги наций в Twitter-аккаунте «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» опубликовали фото игроков сборной России на фоне расписания турнира, на снимке Смолов показывает жест, изображая герб России — двуглавого орла.
RT на русском08:28

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito

Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства.
BFM.ru06:48
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MechanoGun уволен с поста тренера Hard Legion

Организация Hard Legion Esports уволила тренера команды по CS:GO Александра MechanoGun Богатырева — ранее ESL и DreamHack забанили его на своих турнирах за использование бага с камерой.
CyberSport.ru1 сентября в 07:47

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Ведомости00:32
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