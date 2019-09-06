Экономика

Дума ТВДума ТВНабиуллина: переход на эскроу-счета может повысить цены на жилье

Переход на эскроу-счета может вызвать рост цен на жилье — об этом заявила глава Центробанка РФ, сообщает ТАСС. Эльвира Набиуллина отмечает, что из-за новой схемы финансирования не исключено подорожание квадратного метра, но явление будет носить временный характер.
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Набиуллина: переход застройщиков на эскроу-счета может временно повысить цены на жилье

ТАССвчера в 10:06

Набиуллина: эскроу-счета могут привести к временному удорожанию жилья

РИА Новостивчера в 09:22

Рост цен на жилье в связи с переходом на эскроу будет временным - Набиуллина

Интерфаксвчера в 10:21

ЦБ анонсировал рост цен на жилье

BFM.ruвчера в 08:49

ЦБ: Переход на проектное финансирование может привести к росту цен на жилье

Российская газетавчера в 11:51

Набиуллина не исключила роста цен на жилье из-за перехода на эскроу-счета

Rambler News Serviceвчера в 09:48

Около трети застройщиков перешли на эскроу-счета – Набиуллина

Аргументы и Фактывчера в 10:40
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:40, Вашингтон
Политика

Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции

REGNUM вчера в 14:34
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Заворотнюк хочет рассказать о состоянии своего здоровья на телевидении

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Заворотнюк впервые вышла на связь после слухов о своей болезни.
Пятый канал вчера в 21:21
Политика

Украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово», сообщил адвокат

Адвокат Сергей Бадамшин подтвердил, что украинских моряков вывезли из московского СИЗО "Лефортово", передает ТАСС.
Газета.Ru 02:38
Политика

Адвокат прокомментировал сроки обмена заключенными между РФ и Украиной

Украинский адвокат Валентин Рыбин прокомментировал сроки обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04 сентября в 02:26
Общество

Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
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Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория

РИА Новости 00:07
Футбол

В ФИФА оценили суперспасение Чернова в матче с «Локомотивом»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1) в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.
Спорт-Экспресс вчера в 21:18
Футбол

Мамаев и Кокорин освобождены по УДО

Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
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В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов

Американские власти подтвердили информацию о смерти пяти человек, которые активно курили электронные сигареты.
REGNUM 01:27
Происшествия

В Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике

Известия вчера в 17:41
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

Lenta.ru вчера в 11:26
Общество

Гордон поссорился с соведущей на съемках ток-шоу

РИА Новости вчера в 19:01
Политика

В Германии оценили последствия от ответных санкций России

Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Политика

Названы требования Трампа к Зеленскому

Издание полагает, что встреча американского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским затягивается из-за позиции Белого дома: Трамп хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Lenta.ru вчера в 12:44
Шоу-бизнес

Актриса Полина Сыркина стала мамой во второй раз

Актриса Полина Сыркина, запомнившаяся зрителем по сериалу «Двойная жизнь», стала во второй раз мамой.
Актуальные Новости 02:01
Политика

Иран принял решение скапливать отработанный уран

Решение накапливать отработанный уран приняли власти Ирана в связи с отказом от выполнения части обязательств по ядерной сделке.
REGNUM 03:24
Происшествия

Восемь авиарейсов не смогли приземлиться в Норильске из-за тумана

Туман в аэропорту Норильска стал причиной задержки прибытия и вылета рейсов.
Интерфакс вчера в 23:59
Космос

Опытные образцы блоков «Союза-5» планируют изготовить в 2020 году

Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" планирует изготовить опытные образцы блоков ракеты-носителя "Союз-5" для проведения стендовых испытаний до конца 2020 года.
ТАСС вчера в 09:39
Театры

В бывших корпусах завода «Арсенал» появится театральная площадка

Невские Новости вчера в 13:28
Спорт

Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги

RT на русском вчера в 15:49
Теннис

Теннисист Даниил Медведев вышел в финал US Open-2019

Победой Даниила Медведева закончился первый полуфинал на US Open-2019, 6 сентября сообщает официальный сайт турнира.
Красная весна вчера в 19:15
Космос

Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей

Индия потеряла связь с лунным аппаратом Vikram («Викрам») во время его посадки на естественный спутник Земли.
Известия вчера в 18:20
Финансы

Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки

Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv вчера в 07:32
Футбол

Черчесов оценил победу сборной России над Шотландией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал прошедший матч с шотландской командой.
Lenta.ru вчера в 17:29
Общество

На открытие российского детсада привезли подставных детей

Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru вчера в 11:40
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой

Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.
ФАН 02:33
Транспорт

МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить

Министерство внутренних дел подготовило поправки в закон, предусматривающий, что лица, не достигшие 18 лет, после успешной сдачи экзамена на водительские права смогут сесть за руль в присутствии опытного водителя, следует из релиза, размещенного на сайте ведоства.
РИА Новости вчера в 18:02
Армия и оружие

В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ

Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости вчера в 02:50
Политика

Кравчук назвал главную ошибку властей Украины

Игнорирование интересов некоторых регионов страны является главной ошибкой украинских политиков в последнее время, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
Известия вчера в 15:57
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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