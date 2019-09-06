Переход на эскроу-счета может вызвать рост цен на жилье — об этом заявила глава Центробанка РФ, сообщает ТАСС. Эльвира Набиуллина отмечает, что из-за новой схемы финансирования не исключено подорожание квадратного метра, но явление будет носить временный характер.

Набиуллина: переход на эскроу-счета может повысить цены на жилье

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