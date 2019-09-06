Экономика
Дума ТВНабиуллина: переход на эскроу-счета может повысить цены на жилье
Переход на эскроу-счета может вызвать рост цен на жилье — об этом заявила глава Центробанка РФ, сообщает ТАСС. Эльвира Набиуллина отмечает, что из-за новой схемы финансирования не исключено подорожание квадратного метра, но явление будет носить временный характер.
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ЦБ: Переход на проектное финансирование может привести к росту цен на жилье
Российская газетавчера в 11:51
Набиуллина не исключила роста цен на жилье из-за перехода на эскроу-счета
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