Экономика

Дума ТВДума ТВНабиуллина: переход на эскроу-счета может повысить цены на жилье

Переход на эскроу-счета может вызвать рост цен на жилье — об этом заявила глава Центробанка РФ, сообщает ТАСС. Эльвира Набиуллина отмечает, что из-за новой схемы финансирования не исключено подорожание квадратного метра, но явление будет носить временный характер.
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Набиуллина: переход застройщиков на эскроу-счета может временно повысить цены на жилье

ТАССвчера в 10:06

Набиуллина: эскроу-счета могут привести к временному удорожанию жилья

РИА Новостивчера в 09:22

Рост цен на жилье в связи с переходом на эскроу будет временным - Набиуллина

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ЦБ анонсировал рост цен на жилье

BFM.ruвчера в 08:49

ЦБ: Переход на проектное финансирование может привести к росту цен на жилье

Российская газетавчера в 11:51

Набиуллина не исключила роста цен на жилье из-за перехода на эскроу-счета

Rambler News Serviceвчера в 09:48

Около трети застройщиков перешли на эскроу-счета – Набиуллина

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