Экономика
ВекНабиуллина поддержала новый вариант пенсионной системы
В конце августа замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что проект закона о новой системе пенсионных накоплений разработан на основе ранее обсуждавшегося законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), однако системе решено дать другое название.
Читать в источнике
Оценить34
Эта система больше направлена на то, чтобы совершенствовать существующую систему гарантированного добровольного продукта, это большое продвижение вперед, те наработки, которые были, когда обсуждался индивидуальный пенсионный капитал, поэтому здесь полностью поддерживаю.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРБК 13 сентября в 06:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Новая пенсионная реформа с налоговыми вычетами и льготами одобрена Банком России – СМИ
Южный Федеральный14 сентября в 09:23
ЦБ поддержал предложенную Минфином систему добровольных пенсионных накоплений
RT на русском13 сентября в 06:25
ЦБ РФ поддержал идею Минфина о новой добровольной накопительной пенсионной системе
Интерфакс13 сентября в 06:22
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
Политика
Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Ранее с инициативой о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус.
Российская газета 07:56
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Политика
Путин подвел итоги переговоров с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин рассказал о содержании двухчасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
Lenta.ru 11:02
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Культура
Я люблю яички: неожиданный пункт райдера MARUV
На вопрос, зачем MARUV шоколадные яйца с сюрпризом, эпатажная звезда весело ответила: «Просто я люблю яички – и все».
Городской портал Новый Нижний 04:50
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
РИА Новости 08:00
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 10:44
Политика
Володин назвал мониторинг ПАСЕ по правам полов в России «стыдобищей»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал постыдным мониторинг по соблюдению прав нескольких полов в России, инициированный Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).
РИА Новости 07:25
Футбол
Де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшие сутки. Действующее соглашение с де Хеа рассчитано до 2020 года.
Газета.Ru 14 сентября в 07:32
Происшествия
Следователь по делу об изнасиловании дознавательницы уволился в Уфе
Аргументы и Факты - Уфа 06:02
Политика
В Минске опровергли планы конфедерации России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ, заявив, что конкретных сроков утверждения «дорожной карты» интеграции России и Белоруссии пока нет, а данные СМИ носят сугубо предварительный характер.
Известия 10:19
Кино
Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва 10:12
Шоу-бизнес
Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале
Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».
Слово и Дело 06:44
Экономика
Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
Почти треть заявили, что им для того, чтобы начать копить, нужен доход от 45 до 55 тысяч рублей на члена семьи.
Газета.Ru 05:41
Футбол
Главный тренер «Лиона» выделил Дзюбу в составе «Зенита»
Главный тренер «Лиона» Силвинью на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 10:52
Происшествия
Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео
Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия 07:00
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Экономика
Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило правила выплат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки семьям, в которых в 2019-2022 годах родятся третьи и последующие дети, говорится в материалах на сайте Минфина.
РИА Новости 10:51
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Армия и оружие
В России стартовали стратегические военные учения «Центр-2019»
Стратегическое учение армий восьми государств началось в Оренбургской области.
Российская газета 04:34
Футбол
Игбун заблокировал аккаунт «Уфы» в инстаграме
Бомбардир.ру 10:39
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб
Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 07:52