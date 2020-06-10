Финансы
КоммерсантъНабиуллина подтвердила возможность значительного снижения ставки
«Задел низкой инфляции в начале этого года позволяет нам продолжить снижение ключевой ставки причем более решительным шагом, несмотря на то, что внешние факторы, такие как падение цен на нефть, имели проинфляционный характер»,— сказала госпожа Набиуллина на заседании комитетов Госдумы (цитата по сайту ЦБ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 08:28, Ашберн
Происшествия
При подрыве автомобиля ВСУ в Донбассе пострадали десять военных
"Начато досудебное расследование по факту подрыва на взрывном устройстве военного автомобиля ВС Украины, в результате чего десять военнослужащих получили минно-взрывные травмы", — сообщила прокуратура в фейсбуке.
РИА Новости вчера в 13:54
Общество
В США протестующие снесли памятник Колумбу
REGNUM 04:23
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Происшествия
Видео допроса Ефремова появилось в Сети
ФАН вчера в 22:15
Происшествия
Ростехнадзор назвал возможную причину аварии в Норильске
Российская газета 07:07
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт в Симферополе.
Lenta.ru 07:53
Шоу-бизнес
Виктория Боня жестко раскритиковала Настасью Самбурскую
Виктория Боня подвергла жесткой критике Настасью Самбурскую. Ведущая заявляет, что у актрисы нет таланта.
OAnews 02:30
Происшествия
Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год
В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве Алексея Диокина.
Газета.Ru 06:43
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
Москва 24 вчера в 06:25
Армия и оружие
Китай направил к Тайваню истребители для перехвата самолета США
ИА Красная Весна вчера в 13:21
Политика
Песков заявил, что в России нет олигархов
В России не существует олигархов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:06
Космос
Космонавт Юрчихин сообщил, что корабля «Орёл» нет даже на бумаге
Лётчик-космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин сообщил, что в настоящее время на российский корабль «Орёл» нет даже утверждённого чертежа, при этом его обещают запустить в космос в 2023 году.
News.ru 04:03
Происшествия
За автомобилем Ефремова числятся 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей
За принадлежащим Михаилу Ефремову Jeep Grand Cherokee числится 155 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 275 000 рублей.
Российская газета 04:08
Общество
Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае
В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в мае за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:00
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big
Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН 08 июня в 19:46
Политика
Александр Лукашенко приедет на парад Победы в Москву
Дата 24 июня выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1945 году прошел первый парад Победы.
Союзное Вече 07:31
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Происшествия
Михаил Ефремов расплакался в зале суда
Uznayvse.ru 05:16
Экономика
Премьер Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года
Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию страны до 2035 года.
News.ru 07:57
Общество
В рейтинг лучших университетов мира вошли 28 российских вузов
В рейтинг 1000 лучших университетов мира QS World University Rankings 2021 вошли 28 российских вузов.
Rambler News Service 04:56
Религия
Освящение главного храма Вооруженных сил перенесли
Взгляд.ру 07:41
Гаджеты
Флагманский Samsung Galaxy Note 20 лишат скругленного дисплея
Напомним, что вместе с Galaxy Note 20, компания также должна будет показать новый складной смартфон компании Galaxy Fold 2. Ожидается, что мероприятие Samsung с двумя крупными анонсами состоится уже в августе текущего года.
Ferra 06:26
Происшествия
В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре
Воронежские следователи задержали полицейского, который вечером во вторник сбил на тротуаре трех человек, один их которых погиб.
Интерфакс 04:37
Политика
РФ и Белоруссия подпишут соглашение о взаимном признании виз 19 июня
Как сообщалось, соглашение о взаимном признании виз создаст правовые условия для того, чтобы граждане третьих стран в Союзном государстве перемещались по одной визе, которую они получат в Белоруссии или России.
Интерфакс 08:07
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Общество
Из Минэкономразвития уволился третий за месяц заместитель министра
Расстригин стал третьим замглавы Минэкономразвития, уволившимся за последний месяц.
РБК 07:11
Здоровье
Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с коронавирусом
RT на русском 05:49