Финансы
КоммерсантъНабиуллина подтвердила возможность значительного снижения ставки
«Задел низкой инфляции в начале этого года позволяет нам продолжить снижение ключевой ставки причем более решительным шагом, несмотря на то, что внешние факторы, такие как падение цен на нефть, имели проинфляционный характер»,— сказала госпожа Набиуллина на заседании комитетов Госдумы (цитата по сайту ЦБ).
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
Общество
Минстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ
Минстрой рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
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Lenta.ru 04:33
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Экономика
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Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд против 2,428 млрд руб. в 2018-м), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-м к 2018-му составил 31,8%, 2018-й к 2017-му — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.
РБК 06:00
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
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«АвтоВАЗ» отложил переход на четырехдневную рабочую неделю
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Общество
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Напомним, что в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев отменил режим самоизоляции для граждан моложе 65 лет, а также позволил открыться магазинам с отдельным входом и площадью не более 400 кв. м.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:53
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В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведших к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
Здоровье
В Пермском крае за сутки коронавирус выявили у 93 человек
В оперштабе объяснили, с чем связан такой большой прирост За минувшие сутки в Пермском крае коронавирус обнаружили у 93 человек.
Pro Город Пермь 06:40
Армия и оружие
На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском 09:37
Общество
Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца
В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомости 05:39
Кино
Тимур Бекмамбетов снимет пять фильмов для Universal
Kinonews.ru 04:11
Происшествия
В Росприроднадзоре назвали вероятную причину ЧП в Норильске
RT на русском 07:22
Здоровье
На Украине придумали, как увеличить число выздоровевших от COVID-19
На Украине придумали, как увеличить число выздоровевших от COVID-19.
Rusvesna.su 05:59
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
Вести.Ru вчера в 06:43
Политика
Путин дал поручения по поддержке IT-отрасли
Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам совещания по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи.
Коммерсантъ 09:12
Космос
В ОКБ «Факел» испытали новые возможности двигателя СПД-140Д
Специалисты входящего в состав Роскосмоса калининградского предприятия ОКБ «Факел» провели успешные испытания одновременной работы двух двигателей СПД-140Д.
AstroNews.ru 00:29
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек.
РБК 08:02
Шоу-бизнес
Андрей Норкин резко ответил на обвинения в изменах погибшей жене
На прошлой неделе известный телеведущий и медиаменеджер Андрей Норкин шокировал общественность внезапной новостью о смерти жены Юлии.
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Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Шоу-бизнес
Голый Тарзан спародировал «Купание красного коня»
Многие подписчики Тарзана узнали в его снимке элементы знаменитой картины художника Кузьмы Петрова-Водкина, написанной в 1912 году.
VSE42.RU 01:12
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
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Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Армия и оружие
В Грузии планируют производство и экспорт штурмовиков Су-25
ИА Красная Весна 08 июня в 15:57
Происшествия
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России, актер Владимир Долинский высказался о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова.
РИА Новости 09:10