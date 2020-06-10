Финансы

Парламентская газетаПарламентская газетаВ Центробанке прокомментировали возможное снижение ключевой ставки

«Задел низкой инфляции в начале этого года позволяет нам продолжить снижение ключевой ставки, причём более решительным шагом, несмотря на то что внешние факторы, такие как падение цен на нефть, имели проинфляционный характер», — сказала глава Центробанка.
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Проценты по кредитам будут снижаться, но не скоро

Парламентская газета09:18

Замороженную экономику надеются разогреть дешевыми кредитами

Независимая газета07 июня в 13:00

Кредиты еще подешевеют: ЦБ готов к решительному снижению ставки

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Банк России видит возможность снижения ключевой ставки более решительным шагом

ПРАЙМ03:31

Набиуллина рассказала о вариантах снижения ключевой ставки

Piter.tv07 июня в 14:21

Набиуллина подтвердила возможность значительного снижения ставки

Коммерсантъ05:18

Набиуллина назвала варианты снижения ключевой ставки в России

ГлобалМСК.ру06 июня в 17:10
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Происшествия

СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова после смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов попытался покончить с собой 9 июня после смертельного ДТП со своим участием, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 10:44
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Происшествия

В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
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Экономика

Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05
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Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя

На одном из рынков Симферополя ФСБ предотвратила теракт, который готовили поддерживаемые украинскими радикалами пять граждан РФ.
Российская газета 07:59
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Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
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Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
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Экономика

С 1 июля в России введут маркировки обуви и лекарств

С 1 июля 2020 года в России введут маркировки обуви и лекарств.
Piter.tv 08:45
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Происшествия

Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
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Транспорт

ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

РИА Новости 03:20
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня вчера в 02:28
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Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
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Происшествия

На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
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Происшествия

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест после смертельного ДТП

Kazanfirst.ru вчера в 14:49
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Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Lenta.ru 08:02
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Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.
РИА Новости 10:09
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Политика

Евросоюз откроет внешние границы с 1 июля

Глава дипломатии ЕС подтвердил, что Евросоюз планирует начать открывать внешние границы с 1 июля, сообщает РИА Новости.
Полит.ру 06:27
Происшествия

Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Профиль вчера в 23:45
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Религия

Освящение главного храма Вооруженных сил перенесли

«Великое освящение главного храма Вооруженных сил перенесено с 22-го на 14-е июня», – сообщил ТАСС источник в Московской патриархии.
Взгляд.ру 07:41
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Шоу-бизнес

Хайден Панеттьери завела Instagram и опубликовала видео Владимира Кличко

Известно, что после расставания с Кличко Хайден начала встречаться с Брайаном Хикерсоном — несколько раз источники сообщали, что мужчина избивал возлюбленную.
Salt Mag 08 июня в 07:35
Общество

На Украине составили протокол на Зеленского за нарушение карантина

Полиция провела проверку и составила административные протоколы на владельца кафе, а также на Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.
РИА Новости 08:43
Кино

Тимур Бекмамбетов снимет пять screenlife-фильмов для Universal

Вокруг ТВ 09:47
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
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Здоровье

В Белгородской области 17 работников больницы заразились коронавирусом

В Белгородской области коронавирусом заболели еще 73 человека 2020-06-10 14:30:00 Как стало известно, заражение произошло в Грайворонской ЦРБ.
МОЁ! Оnline Белгород 09:56
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Армия и оружие

Обвиняемым по делу MH17 отказали в иммунитете комбатанта

Иммунитет комбатанта не может распространяться на обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, заявил на слушаниях суда в Нидерландах прокурор Вард Фердинандуссе.
Взгляд.ру 06:18
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

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Авто

Новый Subaru Crosstrek получит фейслифтинг и 2,5-литровый мотор

Что касается моторной гаммы, то в 2021 году она пополнится 2,5-литровым бензиновым оппозитником на 182 л.с. Версии с таким мотором обзаведутся приставкой Sport в названии, иной отделкой салона и шайбой выбора режима движения X-Mode.
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В Воронеже в подъезде дома нашли новорожденного ребенка

Сотрудник правоохранительных органов обнаружил в Воронеже в подъезде многоквартирного дома новорожденного ребенка.
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Футбол

Флик: «„Айнтрахт“ может доставить нам немало проблем»

В предыдущей встрече между командами, которая состоялась 2 недели назад в чемпионате Германии, "Бавария" дома победила "Айнтрахт" со счётом 5:2.
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Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

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