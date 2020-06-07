Финансы
КоммерсантъНабиуллина подтвердила возможность значительного снижения ставки
«Задел низкой инфляции в начале этого года позволяет нам продолжить снижение ключевой ставки причем более решительным шагом, несмотря на то, что внешние факторы, такие как падение цен на нефть, имели проинфляционный характер»,— сказала госпожа Набиуллина на заседании комитетов Госдумы (цитата по сайту ЦБ).
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