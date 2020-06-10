Финансы
КоммерсантъНабиуллина подтвердила возможность значительного снижения ставки
«Задел низкой инфляции в начале этого года позволяет нам продолжить снижение ключевой ставки причем более решительным шагом, несмотря на то, что внешние факторы, такие как падение цен на нефть, имели проинфляционный характер»,— сказала госпожа Набиуллина на заседании комитетов Госдумы (цитата по сайту ЦБ).
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Общество
У КПП в Донбассе образовались очереди за несколько часов до возобновления их работы
Отмечается, что на КПП достаточное количество пограничных нарядов, готовых к возобновлению работы пунктов.
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ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Газета.Ru 11:23
Экономика
Фондовый рынок США закрылся в плюсе, Nasdaq установил рекорд
Нью-Йорк, США, 8 июня 2020, 23:30 — REGNUM Фондовый рынок США закрылся в хорошем плюсе 8 июня, индекс Nasdaq показал лучший результат закрытия за 70 лет.
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Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big
Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН 08 июня в 19:46
Общество
Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи
Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
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Прокурор поручил передать дело Ефремова в ГУ МВД по Москве
Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова и поручил передать его из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве.
ТАСС 11:14
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня вчера в 02:28
Здоровье
Раскрыта причина высокой мужской смертности при коронавирусе
Медицинские органы штата Огайо (США) выяснили причину высокой смертности от коронавируса среди мужчин.
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Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Панин заявил, что Ефремова нельзя сажать в тюрьму
Актер Алексей Панин заявил, что Михаила Ефремова, по вине которого произошла смертельная авария, нельзя сажать в тюрьму.
YA62.ru 02:05
Футбол
«Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова
По информации издания, "небесные" уже ведут переговоры с "железнодорожниками". "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января.
Вести.Ru 03:35
Экономика
С 1 июля в России введут маркировки обуви и лекарств
С 1 июля 2020 года в России введут маркировки обуви и лекарств.
Piter.tv 08:45
Экономика
Как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации
Коммерческая структура штатного юриста Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального тратит миллионы на пожертвования подконтрольным организациям.
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Шоу-бизнес
Ани Лорак показала снимки с необычного дня рождения дочери
9 июня у Софии был день рождения. Звездная мама постаралась устроить для дорогой именинницы необычный праздник.
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Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
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Яйцеклетки предпочитают сперматозоидов определённых типов мужчин
Как объяснили эксперты, выбор мужской клетки происходит после секса и женские клетки могут отдать предпочтение определенным сперматозоидам.
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Всего за 4 месяца 2020 года экспорт золота из России составил 71,9 тонны на $3,8 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в 7,9 раза в натуральном выражении.
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Экономика
Госдума вводит отсрочку по долгам для малого бизнеса и пенсионеров
Госдума приняла в первом чтении законопроект "Единой России" об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:45
Происшествия
Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров
Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах.
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Происшествия
В Волгограде оправдали фигуранта дела о гибели 11 человек
Российская газета 11:08
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Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
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Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Авто
Обновленный LADA Largus официально сертифицировали
Компания "АвтоВАЗ" получила Одобрение типа транспортного средства на обновленный универсал Lada Largus.
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«ВКонтакте» научилась распознавать текст голосовых сообщений
В компании заявили, что новая функция распознавания текста голосовых сообщений доступна пока только части пользователей мобильного приложения.
RuNews24.ru вчера в 07:47
Кино
HBO Max удалил фильм «Унесённые ветром» из-за «расового вопроса»
RT на русском 09:58
Общество
Американская экономика вошла в рецессию
Пик активности в американской экономике достигнут еще в феврале этого года, сообщает группа специалистов из комитета по датировке деловых циклов в США.
Evo-rus.com 02:20
Общество
Власти Москвы опубликовали данные о смертности в мае
В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
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