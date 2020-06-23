Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыНабиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений граждан

Глава Центробанка отметила, что мягкая денежно-кредитная политика будет способствовать поддержанию инфляции на уровне четырёх процентов. А благодаря доверию населения и бизнеса к ценовой стабильности у ЦБ есть возможность снижать ключевую ставку без риска «инфляционной спирали».
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Набиуллина: ЦБ может снижать ставку без риска обесценения зарплат и сбережений

У ЦБ, благодаря опыту прошлых лет, есть возможность смягчать денежно-кредитную политику более решительно без рисков обесценения сбережений и зарплат граждан. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Набиуллину разгромили в Госдуме

Московский Комсомолец10:14

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Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

REGNUM05:55

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Finam.Ru05:47
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Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — в 10:00 на Красной площади начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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