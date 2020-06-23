Экономика
Аргументы и ФактыНабиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений граждан
Глава Центробанка отметила, что мягкая денежно-кредитная политика будет способствовать поддержанию инфляции на уровне четырёх процентов. А благодаря доверию населения и бизнеса к ценовой стабильности у ЦБ есть возможность снижать ключевую ставку без риска «инфляционной спирали».
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с чего всё началось
У ЦБ, благодаря опыту прошлых лет, есть возможность смягчать денежно-кредитную политику более решительно без рисков обесценения сбережений и зарплат граждан. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.ТАСС06:49
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