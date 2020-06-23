Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыНабиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений граждан

Глава Центробанка отметила, что мягкая денежно-кредитная политика будет способствовать поддержанию инфляции на уровне четырёх процентов. А благодаря доверию населения и бизнеса к ценовой стабильности у ЦБ есть возможность снижать ключевую ставку без риска «инфляционной спирали».
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Набиуллина: ЦБ может снижать ставку без риска обесценения зарплат и сбережений

У ЦБ, благодаря опыту прошлых лет, есть возможность смягчать денежно-кредитную политику более решительно без рисков обесценения сбережений и зарплат граждан. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
ТАСС23 июня в 06:49

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Набиуллину разгромили в Госдуме

Московский Комсомолец23 июня в 10:14

Мягкая ДКП Банка России не приведет к «инфляционной спирали»

Finam.Ru23 июня в 05:47

Набиуллина уверена, что мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

News.ru23 июня в 07:30

Набиуллина: ЦБ может снижать ставку без риска обесценения зарплат и сбережений

Коммерсантъ23 июня в 06:53

Набиуллина: ЦБ может снижать ставку без риска обесценения зарплат и сбережений

ТАСС23 июня в 06:49

Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

REGNUM23 июня в 05:55

Набиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений граждан

Аргументы и Факты23 июня в 08:09
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В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

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Общество

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Общество

Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе

В России ожидается вторая подряд короткая неделя. На этот раз в связи с голосованием по вопросу принятия поправок к Конституции.
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Политика

Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

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Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
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Lenta.ru 03:26
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Общество

В России за сутки выявили 7,1 тыс. заразившихся коронавирусом

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 7 113 новых случаев заражения коронавирусом, передает оперативный штаб.
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Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ вчера в 05:35
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Политика

Медведев считает необходимым оставить президентскую республику

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Компания Sony заплатит 3,5 млн рублей за взлом PS4

Компания Sony за взлом популярной консоли PS4 пообещала заплатить 3,5 миллиона рублей.
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Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются вслед за рынком акций США.
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Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

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В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

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Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии

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«Урал» вышел в полуфинал Кубка России

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка России. В 1/4 финала «шмели» одолели в гостях ярославский «Шинник».
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Google введет функцию автоматического удаления истории

Компания Google объявила о том, что собирается внедрить функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также сведения об активности в интернете спустя 1,5 года.
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Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
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Во Владимирской области выявили 53 случая заражения коронавирусом

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В Москве стартовало голосование по поправкам в Конституцию

В Москве открылись избирательные участки для голосование по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте мэрии.
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192 человека заболели коронавирусом в Свердловской области за сутки

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Цены на нефть Brent упали ниже 40 долларов за баррель

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Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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