Коронавирус
Вести.RuНабиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ. Банк России и правительство принимают меры, чтобы помочь гражданам пройти это время более спокойно, заключила Набиуллина.
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Шоу-бизнес
Актриса сериала «Счастливы вместе» с коронавирусом нарушила карантин
Общество
Производители предупредили об угрозе дефицита бытовой техники
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросило правительство разрешить ее членам работать во время пандемии коронавируса, чтобы обеспечивать людей бытовой техникой, сообщает РБК со ссылкой на письма президента организации Александра Онищука.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Происшествия
Арестован подозреваемый во взятке вице-губернатор Кировской области
Заместитель губернатора Кировской области Андрей Плитко взят под арест.
Общество
Власти Москвы раскрыли детали о системе с кодами для выхода из дома
По словам Собянина, москвичи «ведут себя корректно», поэтому власти отказались от планов вводить жесткий карантин с пропускным режимом.
Общество
Собянин выступил против выплат из бюджета за нерабочие дни
Немедленную выплату денег из бюджета россиянам за нерабочие дни не поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
Развитие ситуации с коронавирусом в России назвали оптимистичным
Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
Общество
Названы страны, откуда в Россию чаще всего завозили коронавирус
Чаще всего коронавирус завозят в Россию из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Здоровье
Врач объяснил важность обильного питья для профилактики коронавируса
Врач дал интервью турецкому изданию Sözcü, в котором заявил, что вода играет важную роль в процессе метаболизма в теле и при доставке питательных веществ к клеткам.
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
Личность преступника установлена. По данным НАК, он планировал после совершения теракта выехать на Ближний Восток.
Здоровье
Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Общество
В «Векторе» рассказали об исследованиях вакцины против коронавируса
Прототипы вакцины от коронавируса проходят исследования на мышах и хорьках, а также низших приматах, испытания на людях начнутся в июне, рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».
Экономика
В Челябинской области введена отсрочка уплаты налогов для бизнеса
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об отсрочке по уплате налогов для малого и среднего бизнеса.
Экономика
Названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса
Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
В Брянске за сутки число заболевших коронавирусом выросло в 2,5 раза
В Брянске количество инфицированных COVID-2019 за минувшие сутки выросло с 7 человек до 19.
Здоровье
Белорусские врачи записали видеообращение в связи с коронавирусом
Минск, 4 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Более двадцати белорусских врачей разных специальностей записали и опубликовали видеообращение к жителям республики, в которых дали ряд рекомендаций по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как преимущественно передается коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 96% коронавирус передается капельным путем, пишет ТАСС.
Футбол
Евсеев назвал тройку своих любимых комментаторов
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал тройку комментаторов, которых ему нравится слушать больше всего.
Экономика
Свыше десятка донских предприятий попали в перечень системообразующих
Свыше десятка предприятий, «прописанных» или физически находящихся в Ростовской области, попали в обновленный список системообразующих и имеющих право на господдержку в условиях пандемии коронавируса.
Общество
В Нью-Йорк направлена похоронная бригада Пентагона
Пентагон направил в Нью-Йорк похоронную бригаду, в составе которой 42 военнослужащих.
Политика
Песков назвал ситуацию в экономике беспрецедентной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о различных сценариях изменения ситуации в экономике страны в связи с распространением коронавируса, включая самые пессимистические.
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Музыка
Группа Little Big даст бесплатный онлайн-концерт
Подключиться к рейву можно из дома и бесплатно, трансляция начнется 11 апреля в 20:00.
Здоровье
Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции
Россиян призвали отказаться от будильника на время самоизоляции, поскольку это может улучшить качество ночного отдыха.
Общество
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Энергетика
Предсказаны потери бюджета России от низких цен на нефть
Минфин России предсказал потери бюджета от низких цен на нефть в апреле 2020 года на уровне 55,8 миллиарда рублей.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось
Троих инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки, связи с первыми заболевшими пока не нашли, сообщает оперштаб по региону.