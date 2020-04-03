Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ. Банк России и правительство принимают меры, чтобы помочь гражданам пройти это время более спокойно, заключила Набиуллина.

Общество Производители предупредили об угрозе дефицита бытовой техники Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросило правительство разрешить ее членам работать во время пандемии коронавируса, чтобы обеспечивать людей бытовой техникой, сообщает РБК со ссылкой на письма президента организации Александра Онищука.

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Здоровье Белорусские врачи записали видеообращение в связи с коронавирусом Минск, 4 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Более двадцати белорусских врачей разных специальностей записали и опубликовали видеообращение к жителям республики, в которых дали ряд рекомендаций по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Экономика Свыше десятка донских предприятий попали в перечень системообразующих Свыше десятка предприятий, «прописанных» или физически находящихся в Ростовской области, попали в обновленный список системообразующих и имеющих право на господдержку в условиях пандемии коронавируса.

Политика Песков назвал ситуацию в экономике беспрецедентной Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о различных сценариях изменения ситуации в экономике страны в связи с распространением коронавируса, включая самые пессимистические.

Происшествия У жительницы Забайкалья выявили коронавирус Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.