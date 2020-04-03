Коронавирус
Вести.RuНабиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ. Банк России и правительство принимают меры, чтобы помочь гражданам пройти это время более спокойно, заключила Набиуллина.
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Общество
Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
Политика
Депутат Ревенко раскритиковал Поддубного за слова о «мародёрстве»
Как ранее писал NEWS.ru, бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах
В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
Политика
Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ
Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Здоровье
Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров
Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.
Общество
Вирусолог сделал прогноз о сроках эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн подверг сомнению прогнозы по пику эпидемии коронавируса в России, ожидающемуся на следующей неделе.
Энергетика
Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
Общество
Бывший премьер Ливии Махмуд Джибриль умер от коронавируса
Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль скончался в больнице в Каире из-за коронавируса, сообщает телеканал "аль-Арабия".
Политика
Песков оценил нагрузку на экономику России из-за нерабочих дней
25 марта президент Владимир Путин выступил с обращением к жителям России, в котором сообщил, что из-за коронавируса в стране объявлена нерабочая неделя.
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Как сообщает ToDay News Ufa, на улице маска просто забьется пылью. Кроме того вирусы не летают в воздухе.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
Здоровье
Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".
Общество
Еще два человека с коронавирусом умерли в Москве
В Москве в субботу, 4 апреля, умерли еще два человека, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.
Общество
Третий пациент с коронавирусом скончался в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге зарегистрирован третий случай смерти пациента с коронавирусом. Об этом рассказали в городском оперштабе.
Происшествия
Ростовская область получит партию экспресс-тестов на коронавирус
Ростов-на-Дону, 5 апреля 2020, 15:32 — REGNUM Ростовская область ожидает поставку дополнительной партии экспресс-тестов для выявления у пациентов коронавируса COVID-19.
Общество
В России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае.
Здоровье
В США начали делать тесты на антитела к коронавирусу
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Politico, в США Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал производство тестов на коронавирус.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Общество
Оперштаб конкретизировал перечень предприятий, которым разрешено работать в период самоизоляции
Разрешено работать организациям, оказывающим услуги неотложного характера: отделениям почтовой связи, нотариусам (в случаях, определяемых Нотариальной палатой Пермского края), организациям, предоставляющим финансовые услуги (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), а также Пермскому краевому многофункциональному центру.
Транспорт
Белоруссия отменила все поезда в Москву
«Белорусская железная дорога» (БЖД) временно отменила два оставшихся поезда в Москву и Санкт-Петербург из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Происшествия
Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским
64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Киберспорт
Saints Row: The Third Remastered быть: игра появилась в базе ESRB
Общество
Эпидемию коронавируса в РФ пока удается сдержать от взрывного роста
Ведь если заболевшие люди передвигаются и находятся в общественных местах, то они сразу заражают много окружающих.
Здоровье
Врач перечислил проблемы после окончания карантина
Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Шоу-бизнес
Гуф признался в любви Айзе из больничной палаты
Происшествия
Под Рязанью мужчина застрелил пять человек
По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.