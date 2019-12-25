Экономика

РБКРБКНабиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей

Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу». О том, что чиновники обсуждают переход (не продажу) этой доли в правительство, в декабре сообщил Reuters.
Читать в источнике
Комментировать95

Подробнее о событии

Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк

Накануне.Ru17:53

Набиуллина: решение о продаже доли ЦБ в Сбербанке правительству пока не принято

Интерфакс - Россия07:15

Reuters узнал о планах использовать ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке

РБК09:57

ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

Коммерсантъ08:44

Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке

Известия07:15

Набиуллина не хочет отдавать Сбербанк правительству

Ведомости13:09

Глава ЦБ рассказала о переговорах по продаже кабмину доли в Сбербанке

RT на русском06:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 23:19, Ашберн
Авто

Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Автомобилистам дали несколько рекомендаций. Названы способы остановки автомобиля при отказе тормозов.
Piter.tv 23 декабря в 02:18
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
РИА Новости 15:48
Технологии

Microsoft упростит установку драйверов и обновлений в Windows 10

Как пишет источник, компания Microsoft работает над новыми и более простыми путями установки драйверов и обновлений, не связанных с безопасностью, в Windows 10.
iXBT.com 03:38
Общество

СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

РИА Новости 02:26
Политика

Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 12:32
Кино

Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам

Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
Газета.Ru 09:58
Происшествия

Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16

RT на русском 06:21
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
Кино

«КиноПоиск» составил список лучших фильмов 2019 года

Аналитики учитывали оценки, которые пользователи ставили вышедшим в 2019 году фильмам, и назвали самые лучшие картины уходящего года.
iReactor 23 декабря в 12:45
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM 19:58
Политика

МИД обвинил генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с невыдачей американских виз представителям Минобороны России для работы в структурах ООН и указала на позицию генсека организации.
РИА Новости 11:47
Гаджеты

Популярность продуктов с шиной PCIe 4.0 сможет обеспечить только Intel

Пока лидер рынка микропроцессоров не начнёт поставлять на рынок свои процессоры и чипсеты с контролерами PCIe 4.0, настоящей популярности новой шине не видать.
3DNews 11:07
Общество

Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение

Частичное солнечное затмение смогут наблюдать утром в четверг жители Екатеринбурга, сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.
РИА Новости 04:15
Общество

Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду

Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.
Известия 03:18
Происшествия

В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека

Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
РИА Новости 07:58
Авто

Минпромторг разделит промсубсидии в пользу отечественных концернов

Согласно внесенным поправкам, до 2025 года отечественные машины получат другие субсидии, которые окажутся для них наиболее выгодными.
Car.ru 00:51
Хоккей

Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Президент России Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади в Москве.
RT на русском 17:17
Общество

Водонаева посоветовала женщинам не рожать детей в России

Bimru.ru 22:02
Политика

В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Газета.Ru 12:09
Здоровье

Минздрав обеспечит больных детей препаратом «Спинраза»

Минздрав обеспечит детей, больных спинной мышечной атрофией, новейшим препаратом "Спинраза".
РЕН ТВ 01:39
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости 20:42
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскритиковала Евросоюз за отказ от идей Путина

Европа "впустую потратила время", отказавшись поддержать идеи президента России Владимира Путина, высказанные им в немецком бундестаге в 2001 году, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Газета.Ru 22:26
Политика

«Северный поток-2» проложит новые маршруты

Премьер-министр Дмитрий Медведев накануне заявил, что санкции США кардинально не повлияют на сроки завершения строительства «Северного потока-2».
Коммерсантъ FM 03:00
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск 08:10
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва 13:25
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

REGNUM 05:22
Общество

Учительница провела урок детям в анатомическом костюме

Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Рамблер 10:09
Шоу-бизнес

Максим Галкин прокомментировал слухи о нетрадиционной ориентации

Российский телеведущий Максим Галкин отреагировал на слухи о своей якобы нетрадиционной сексуальной ориентации.
Мойка78 вчера в 18:52
Экономика

Быстрые платежи в России обложат банковской комиссией

Тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП) начнут действовать с 1 января 2020 года.
REGNUM 23 декабря в 03:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное