Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, тема обсуждается, потому что «финансовый регулятор, по идее, не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает».
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Эльвира Набиуллина
То, что касается дискуссии о продаже Сбербанка правительству, переговоры идут, решение окончательное не принято.
— Эльвира Набиуллина, российский политикИзвестия 25 декабря в 07:15

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