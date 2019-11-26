Центробанк РФ предостерегает российские кредитные организации от совершения операций с единой европейской валютой. Об этом в интервью газете Handelsblatt заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Набиуллина предостерегла банки России от операций в евро

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Происшествия Тягач врезался в самолёт с губернатором в аэропорту Воронежа Губернатор Воронежской области Александр Гусев находился на борту самолёта авиакомпании S7, в который вечером 28 ноября на территории аэропорта «Воронеж» врезался тягач.

Политика Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.

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