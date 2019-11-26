Финансы

МонаВистаМонаВистаНабиуллина предостерегла банки России от операций в евро

Центробанк РФ предостерегает российские кредитные организации от совершения операций с единой европейской валютой. Об этом в интервью газете Handelsblatt заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Храните евро под подушкой: экономика Европы в ловушке отрицательных ставок

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Будущее России. Национальные проекты26 ноября в 01:31

ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

ТАСС26 ноября в 01:31
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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