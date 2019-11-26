Финансы
МонаВистаНабиуллина предостерегла банки России от операций в евро
Центробанк РФ предостерегает российские кредитные организации от совершения операций с единой европейской валютой. Об этом в интервью газете Handelsblatt заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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Храните евро под подушкой: экономика Европы в ловушке отрицательных ставок
Евразия Dailyвчера в 06:16
Набиуллина: ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро
Будущее России. Национальные проекты26 ноября в 01:31
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